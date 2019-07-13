В ДТП с микроавтобусом в Карелии погибли два человека, еще девять ранены

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Микроавтобус выехал на встречную полосу и врезался в легковушку на трассе в Карелии, два человека погибли, еще девять получили ранения, в том числе двое несовершеннолетних, сообщает региональное управление МВД.
ДТП с участием Kia Optima и микроавтобуса Renault Trafic произошло в 18.24 мск на 168-м километре трассы "Сортавала".
"Водитель Renault 1962 года рождения, двигаясь со стороны Санкт-Петербурга, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение со встречным транспортом. В результате водитель Kia, 30-летний житель Санкт-Петербурга, и его пассажир погибли на месте", - говорится в сообщении.
Водитель автомобиля Renault, житель Питкярантского района, и восемь пассажиров получили травмы различной степени тяжести.