Турецкий кондитер-рекордсмен испечет пирог для Путина

АНКАРА, 13 июл – РИА Новости, Алёна Палажченко. Кондитер из турецкого города Бурса Хасан Аджар, чей пирог попал в Книгу рекордов Гиннесса, сообщил РИА Новости, что намерен в субботу испечь традиционный турецкий пирог (бёрек) для президента России Владимира Путина - в связи с началом поставки в Турцию российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

В 2012 году Аджар попал в Книгу рекордов Гиннесса за самый большой бёрек, длина которого составила 2023 метра.

"Начало поставок в Турцию ЗРК С-400, о которых так много говорили в нашей стране, стало для нас долгожданной новостью. Понимая, насколько это важно для национальной безопасности нашей страны, а также для связей между Турцией и Россией, я хочу внести посильный вклад в развитие отношений между нашими странами. Поэтому я приложу все свое старание, испеку и отправлю сегодня в Кремль лично Владимиру Путину наш традиционный пирог – бёрек", - сказал собеседник.

Аджар добавил, что в качестве начинки выбрал брынзу и шпинат. Общий вес посылки составит четыре килограмма. По расчетам кондитера, она должна прибыть в Москву в течение пяти дней, в то время как "бёрек можно употреблять в пищу в течение десяти дней после его изготовления".

"Во время своего последнего визита в Турцию господин Путин выразил желание посетить турецкий ресторан. Я хочу пригласить его в наш прекрасный древний город Бурсу и в мой ресторан, где сделаю для него самый лучший бёрек", - сказал кондитер.

Контракт на поставку четырех дивизионов С-400 на 2,5 миллиарда долларов был заключен в 2017 году. Часть сделки по С-400 Турция оплатит сама, часть - за счет российского кредита. По словам российского вице-премьера Юрия Борисова, контракт предусматривает опцион после выполнения основной части поставки.