Турецкий кондитер-рекордсмен испечет пирог для Путина

АНКАРА, 13 июл – РИА Новости, Алёна Палажченко. Кондитер из турецкого города Бурса Хасан Аджар, чей пирог попал в Книгу рекордов Гиннесса, сообщил РИА Новости, что намерен в субботу испечь традиционный турецкий пирог (бёрек) для президента России Владимира Путина - в связи с началом поставки в Турцию российских зенитно-ракетных комплексов С-400.
В 2012 году Аджар попал в Книгу рекордов Гиннесса за самый большой бёрек, длина которого составила 2023 метра.
"Начало поставок в Турцию ЗРК С-400, о которых так много говорили в нашей стране, стало для нас долгожданной новостью. Понимая, насколько это важно для национальной безопасности нашей страны, а также для связей между Турцией и Россией, я хочу внести посильный вклад в развитие отношений между нашими странами. Поэтому я приложу все свое старание, испеку и отправлю сегодня в Кремль лично Владимиру Путину наш традиционный пирог – бёрек", - сказал собеседник.
Аджар добавил, что в качестве начинки выбрал брынзу и шпинат. Общий вес посылки составит четыре килограмма. По расчетам кондитера, она должна прибыть в Москву в течение пяти дней, в то время как "бёрек можно употреблять в пищу в течение десяти дней после его изготовления".
"Во время своего последнего визита в Турцию господин Путин выразил желание посетить турецкий ресторан. Я хочу пригласить его в наш прекрасный древний город Бурсу и в мой ресторан, где сделаю для него самый лучший бёрек", - сказал кондитер.
© РИА Новости / Фото предоставлено Хасаном Аджаром специально для РИА НовостиПрезидент Турции Тайип Эрдоган пробует испеченные Хасаном Аджаром кондитерские изделия
Президент Турции Тайип Эрдоган пробует испеченные Хасаном Аджаром кондитерские изделия
Контракт на поставку четырех дивизионов С-400 на 2,5 миллиарда долларов был заключен в 2017 году. Часть сделки по С-400 Турция оплатит сама, часть - за счет российского кредита. По словам российского вице-премьера Юрия Борисова, контракт предусматривает опцион после выполнения основной части поставки.
Покупка новейших российских систем ПВО С-400 спровоцировала международный скандал между Турцией и США: Штаты требовали отказаться от сделки и взамен приобрести их комплексы Patriot. В случае отказа Вашингтон не исключал возможность задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, однако Турция отказалась идти на уступки. Однако после саммита лидеров стран G20 в японской Осаке ситуация между США и Турцией стала менее напряженной, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.
© РИА Новости / Фото предоставлено Хасаном Аджаром специально для РИА НовостиПрезидент Турции Тайип Эрдоган пробует испеченные Хасаном Аджаром кондитерские изделия
Президент Турции Тайип Эрдоган пробует испеченные Хасаном Аджаром кондитерские изделия