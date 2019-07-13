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РИА Новости

Турецкий кондитер-рекордсмен испечет пирог для Путина

Вчера, 03:17
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© РИА Новости / Фото предоставлено Хасаном Аджаром специально для РИА НовостиХасан Аджар и испеченные им пироги
Хасан Аджар и испеченные им пироги
© РИА Новости / Фото предоставлено Хасаном Аджаром специально для РИА Новости
АНКАРА, 13 июл – РИА Новости, Алёна Палажченко. Кондитер из турецкого города Бурса Хасан Аджар, чей пирог попал в Книгу рекордов Гиннесса, сообщил РИА Новости, что намерен в субботу испечь традиционный турецкий пирог (бёрек) для президента России Владимира Путина - в связи с началом поставки в Турцию российских зенитно-ракетных комплексов С-400.
В 2012 году Аджар попал в Книгу рекордов Гиннесса за самый большой бёрек, длина которого составила 2023 метра.
"Начало поставок в Турцию ЗРК С-400, о которых так много говорили в нашей стране, стало для нас долгожданной новостью. Понимая, насколько это важно для национальной безопасности нашей страны, а также для связей между Турцией и Россией, я хочу внести посильный вклад в развитие отношений между нашими странами. Поэтому я приложу все свое старание, испеку и отправлю сегодня в Кремль лично Владимиру Путину наш традиционный пирог – бёрек", - сказал собеседник.
Аджар добавил, что в качестве начинки выбрал брынзу и шпинат. Общий вес посылки составит четыре килограмма. По расчетам кондитера, она должна прибыть в Москву в течение пяти дней, в то время как "бёрек можно употреблять в пищу в течение десяти дней после его изготовления".
"Во время своего последнего визита в Турцию господин Путин выразил желание посетить турецкий ресторан. Я хочу пригласить его в наш прекрасный древний город Бурсу и в мой ресторан, где сделаю для него самый лучший бёрек", - сказал кондитер.
© РИА Новости / Фото предоставлено Хасаном Аджаром специально для РИА НовостиПрезидент Турции Тайип Эрдоган пробует испеченные Хасаном Аджаром кондитерские изделия
Президент Турции Тайип Эрдоган пробует испеченные Хасаном Аджаром кондитерские изделия
© РИА Новости / Фото предоставлено Хасаном Аджаром специально для РИА Новости
Президент Турции Тайип Эрдоган пробует испеченные Хасаном Аджаром кондитерские изделия
Контракт на поставку четырех дивизионов С-400 на 2,5 миллиарда долларов был заключен в 2017 году. Часть сделки по С-400 Турция оплатит сама, часть - за счет российского кредита. По словам российского вице-премьера Юрия Борисова, контракт предусматривает опцион после выполнения основной части поставки.
Покупка новейших российских систем ПВО С-400 спровоцировала международный скандал между Турцией и США: Штаты требовали отказаться от сделки и взамен приобрести их комплексы Patriot. В случае отказа Вашингтон не исключал возможность задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, однако Турция отказалась идти на уступки. Однако после саммита лидеров стран G20 в японской Осаке ситуация между США и Турцией стала менее напряженной, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.
© РИА Новости / Фото предоставлено Хасаном Аджаром специально для РИА НовостиПрезидент Турции Тайип Эрдоган пробует испеченные Хасаном Аджаром кондитерские изделия
Президент Турции Тайип Эрдоган пробует испеченные Хасаном Аджаром кондитерские изделия
© РИА Новости / Фото предоставлено Хасаном Аджаром специально для РИА Новости
Президент Турции Тайип Эрдоган пробует испеченные Хасаном Аджаром кондитерские изделия
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С-400 «Триумф»Владимир ПутинТурцияРоссияВ мире
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