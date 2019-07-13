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РИА Новости

Роструд назвал возраст, когда ребенок может работать без согласия родителей

Вчера, 03:16
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© РИА Новости / Максим БогодвидТрудовая книжка
Трудовая книжка
© РИА Новости / Максим Богодвид
Трудовая книжка. Архивное фото
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Несовершеннолетние подростки могут самостоятельно заключать трудовой договор по достижении 16 лет, а иногда и в младшем возрасте, рассказали РИА Новости в Роструде.
Так, например, 15-летних подростков можно привлекать к выполнению легкого труда, но без вреда для их здоровья. Если подросток оставил школу, не получив основного общего образования, или продолжает учиться после отчисления из школы, то работа не должна быть в ущерб освоению программы.
Четырнадцатилетних детей, уже получивших общее образование, тоже можно привлекать к выполнению легкого труда, но в таком случае один из родителей и органы опеки должны дать на это письменное согласие. Если подросток этого возраста еще учится, то работать он сможет только в свободное от учебы время.
Если один из родителей выступит против заключения трудового договора с ребенком младше 15 лет, то учитывается мнение самого подростка и органа опеки и попечительства.
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Дети младше 14 лет могут работать в кино, театре, участвовать в концертах или цирковых представлениях, если работа не причинит ущерба здоровью и нравственному развитию. Для этого также необходимо разрешение одного из родителей и органа опеки. Договор за такого ребенка подписывает родитель или опекун.
В Роструде напомнили, что перед заключением трудового договора несовершеннолетний должен пройти медицинский осмотр, а в дальнейшем — проходить его каждый год до совершеннолетия. При первом трудоустройстве работодатель обязан оформить ему трудовую книжку и представить в Пенсионный фонд данные для регистрации ребенка в системе персонифицированного учета.
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Несовершеннолетних нельзя привлекать к работе с вредными и опасными условиями труда или к подземным работам, а также устанавливать им испытательный срок. Кроме того, их нельзя брать на работу, которая может причинить вред здоровью или нравственному развитию: например, в игорный бизнес и ночные клубы.
Помимо этого, работодателям следует помнить о сокращенном рабочем времени для несовершеннолетних: до 16 лет — не более 24 часов в неделю, а от 16 до 18 лет — не более 35 часов. При совмещении работы с учебой рабочее время ребенка должно сокращаться не менее чем вдвое.
При этом рабочая смена детей от 14 до 15 лет не может превышать четыре часа, от 15 до 16 лет — пять часов, от 16 до 18 лет — семь часов. При совмещении работы с учебой продолжительность смены сокращается до двух с половиной часов — для детей от 14 до 16 лет и до четырех часов — для тех, кому от 16 до 18 лет.
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РострудРоссияОбщество
Популярные комментарии
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13 июля, 07:49
ЯЯЯн Янин
25000114
А если с ребенком, не дай Бог, что-то случится во время работы, Вы опять же будете вопить, почему здоровье ребенка никто не проверил... И да - всегда можно пойти в бесплатную поликлинику и получить справку, без денег! А если не дай Бог, окажется, что учитель в школе, врач в поликлинике, продавец в магазине - бывший уголовник - опять будут вопли, почему не проверили... Короче, кругом виновато государство...
13 июля, 09:37
Ольга Рудковская
1500115
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