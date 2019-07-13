В МЧС рассказали об опасности москитных сеток на окнах для детей

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Частой причиной падения детей из окон становятся незакрепленные москитные сетки, на которые они пытаются опереться, сообщает МЧС.

Спасатели советуют не оставлять ребенка без присмотра в комнате с открытым окном, запрещать игры на подоконнике, а также поставить на него цветы или предметы, которые не дадут детям выпасть.

Статистика, рассказали в ведомстве, показывает, что чаще всего дети выпадают из окон, когда их оставляют без присмотра в комнате – дети забираются на подоконник и пытаются опереться на незакрепленную москитную сетку или выглядывают в открытое окно.

Спасатели советуют объяснить детям правила безопасности: не высовываться из окна, не облокачиваться на карниз и не играть на подоконнике.