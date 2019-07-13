Задержанный в Гибралтаре экипаж иранского танкера отпустили под залог

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Все четверо задержанных властями Гибралтара членов экипажа иранского нефтяного танкера Grace 1 отпущены под залог без предъявления обвинений, сообщается в заявлении полиции, опубликованном в Все четверо задержанных властями Гибралтара членов экипажа иранского нефтяного танкера Grace 1 отпущены под залог без предъявления обвинений, сообщается в заявлении полиции, опубликованном в Twitter

"Все четверо членов экипажа Grace 1, задержанных королевской полицией Гибралтара, отпущены под залог без предъявления обвинений", - говорится в заявлении.

Полиция также сообщила, что расследование продолжится, а судно все еще находится под арестом.

Как стало известно 4 июля, власти британского Гибралтара задержали иранский супертанкер, якобы перевозивший сырую нефть в Сирию, что отвергли власти Ирана. Как сообщил главный министр Гибралтара Фабиан Пикардо, такие меры были предприняты из-за "информации, дающей правительству Гибралтара разумные основания полагать, что судно Grace 1 действовало в нарушение санкций ЕС против Сирии". Как заявил и.о. министра иностранных дел Испании Жозеп Боррель, власти Гибралтара задержали супертанкер по просьбе США. В четверг стало известно, что полиция Гибралтара в рамках расследования дела задержала капитана и старшего помощника танкера Grace 1. Позже полиция задержала еще двух членов экипажа.