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РИА Новости

Задержанный в Гибралтаре экипаж иранского танкера отпустили под залог

Вчера, 03:09
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Все четверо задержанных властями Гибралтара членов экипажа иранского нефтяного танкера Grace 1 отпущены под залог без предъявления обвинений, сообщается в заявлении полиции, опубликованном в Twitter.
"Все четверо членов экипажа Grace 1, задержанных королевской полицией Гибралтара, отпущены под залог без предъявления обвинений", - говорится в заявлении.
Полиция также сообщила, что расследование продолжится, а судно все еще находится под арестом.
Как стало известно 4 июля, власти британского Гибралтара задержали иранский супертанкер, якобы перевозивший сырую нефть в Сирию, что отвергли власти Ирана. Как сообщил главный министр Гибралтара Фабиан Пикардо, такие меры были предприняты из-за "информации, дающей правительству Гибралтара разумные основания полагать, что судно Grace 1 действовало в нарушение санкций ЕС против Сирии". Как заявил и.о. министра иностранных дел Испании Жозеп Боррель, власти Гибралтара задержали супертанкер по просьбе США. В четверг стало известно, что полиция Гибралтара в рамках расследования дела задержала капитана и старшего помощника танкера Grace 1. Позже полиция задержала еще двух членов экипажа.
МИД Ирана выразил протест послу Великобритании в Тегеране в связи с задержанием судна, а официальный представитель ведомства Аббас Мусави ранее заявил, что Тегеран считает неприемлемым задержание танкера в Гибралтаре из-за санкций, которые не основываются на решениях ООН. Замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи на пресс-конференции говорил, что танкер с иранской нефтью, задержанный в Гибралтарском проливе, не перевозил ее в Сирию.
Сергей Рябков
11 июля, 10:31
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ГибралтарИранВ мире
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