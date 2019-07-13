Назван продукт, на котором россияне не экономят при падении доходов

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Снижение доходов заставляет россиян экономить на продуктах, но не влияет на любовь к мороженому. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса по поиску и выбору товаров в интернете Rate&Goods, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.

Как выяснили эксперты, 12 процентов россиян покупают мороженое как минимум раз в неделю. При этом более половины (56 процентов) делают это раз в неделю, 21,9 процента — дважды, 8,5 процента — трижды, 4,1 процента — четыре и около четырех процентов — десять раз и больше.

"Притом что последнее время мы наблюдаем тенденцию ко всеобщей экономии на товарах, выходящих за рамки повседневного спроса, пользователи покупают мороженое довольно активно по всей стране. Понятно, что в летний сезон спрос на этот товар так или иначе растет. На любовь российских покупателей к мороженому мало что способно повлиять", — рассказал РИА Новости генеральный директор сервиса Роман Майстер.

Специалисты проанализировали 235 тысяч чеков, полученных от 224,5 тысячи пользователей в мае и июне. Оказалось, что в среднем по России на каждую тысячу позиций в чеке приходится 56 штук мороженого.

Причем женщины покупают мороженое чаще: если в чеках мужчин его 53 штуки на тысячу покупок, то у женщин этот показатель на 10 процентов выше — 59 штук.