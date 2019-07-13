Создан дизайн-проект салона вертолета "Ансат" в стиле Aurus

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Холдинг "Вертолеты России" (входит в "Ростех") и Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт (НАМИ) разработали дизайн-проект салона вертолета "Ансат" в стилистике бренда Aurus, его впервые покажут на МАКС-2019, сообщили РИА Новости в пресс-службе холдинга.

Международный авиасалон МАКС пройдет в подмосковном Жуковском с 27 августа по 1 сентября.

"Вертолет "Ансат" с новым VIP-салоном будет впервые представлен в рамках международного авиасалона МАКС-2019 на статической экспозиции холдинга "Вертолеты России". Главное отличие этой версии вертолета в том, что его салон изготовлен в стилистике бренда Aurus. Дизайн-проект салона создан специалистами "Вертолетов России" и НАМИ", - сказали в холдинге.

Там сообщили, что цена нового "Ансата" будет соответствовать среднерыночной для вертолетов этого класса. "В первую очередь этот продукт ориентирован на рынок корпоративных и VIP-перевозок. Также создатели вертолета рассчитывают на интерес заказчиков, которые уже выразили свое намерение приобрести автомобиль Aurus", - сказали в "Вертолетах России".

Проект "Кортеж" - семейство автомобилей класса "люкс" для первых лиц государства (лимузин, седан, минивэн и внедорожник на единой модульной платформе), выпускаемых под брендом Aurus. Помимо автомобилей под этим брендом разрабатывается мотоцикл. Проект реализуется НАМИ при содействии группы Sollers Вадима Швецова и зарубежных партнеров. Вложения государства в проект составили 12,4 миллиарда рублей.

Ориентировочная цена машин семейства "Кортеж" будет начинаться от 10 миллионов рублей. В феврале бренд Aurus был представлен европейской общественности на Женевском автосалоне.