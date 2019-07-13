Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-13T03:04Z
https://ria.ru/20190713/1556482249.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155564/28/1555642883_0:339:3040:2048_1036x0_80_0_0_08e98c8892bb969405112a7b1e6bdd54.jpg
РИА Новости

Создан дизайн-проект салона вертолета "Ансат" в стиле Aurus

Вчера, 03:04
1440
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкМногоцелевой вертолет "Ансат"
Многоцелевой вертолет Ансат
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Многоцелевой вертолет "Ансат". Архивное фото
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Холдинг "Вертолеты России" (входит в "Ростех") и Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт (НАМИ) разработали дизайн-проект салона вертолета "Ансат" в стилистике бренда Aurus, его впервые покажут на МАКС-2019, сообщили РИА Новости в пресс-службе холдинга.
Международный авиасалон МАКС пройдет в подмосковном Жуковском с 27 августа по 1 сентября.
"Вертолет "Ансат" с новым VIP-салоном будет впервые представлен в рамках международного авиасалона МАКС-2019 на статической экспозиции холдинга "Вертолеты России". Главное отличие этой версии вертолета в том, что его салон изготовлен в стилистике бренда Aurus. Дизайн-проект салона создан специалистами "Вертолетов России" и НАМИ", - сказали в холдинге.
Там сообщили, что цена нового "Ансата" будет соответствовать среднерыночной для вертолетов этого класса. "В первую очередь этот продукт ориентирован на рынок корпоративных и VIP-перевозок. Также создатели вертолета рассчитывают на интерес заказчиков, которые уже выразили свое намерение приобрести автомобиль Aurus", - сказали в "Вертолетах России".
Легкий многоцелевой вертолет Ансат
30 июня, 16:14
Россия до конца 2020 года поставит Китаю 20 вертолетов "Ансат"
Проект "Кортеж" - семейство автомобилей класса "люкс" для первых лиц государства (лимузин, седан, минивэн и внедорожник на единой модульной платформе), выпускаемых под брендом Aurus. Помимо автомобилей под этим брендом разрабатывается мотоцикл. Проект реализуется НАМИ при содействии группы Sollers Вадима Швецова и зарубежных партнеров. Вложения государства в проект составили 12,4 миллиарда рублей.
Ориентировочная цена машин семейства "Кортеж" будет начинаться от 10 миллионов рублей. В феврале бренд Aurus был представлен европейской общественности на Женевском автосалоне.
"Ансат" - легкий двухдвигательный многоцелевой вертолет, серийное производство которого развернуто на Казанском вертолетном заводе. Конструкция вертолета позволяет оперативно трансформировать его как в грузовой, так и в пассажирский вариант с возможностью перевозки до семи человек. Вертолет сертифицирован для применения с медицинским модулем и может эксплуатироваться в температурном диапазоне от -45 до +50 градусов. Завершены высокогорные испытания "Ансата", подтвердившие возможность его работы в горной местности на высотах до 3,5 тысячи метров.
Легкий учебно-тренировочный вертолет Ансат-У
27 марта, 10:17
Малайзия планирует купить до восьми вертолетов Ми-171А2 и "Ансат"
1710000
Обсудить 0
МАКСВертолеты РоссииРоссияТехнологии
Рекомендуем
Женщина разделась в московском метро, чтобы мужчина уступил ей место
Женщина разделась в московском метро, чтобы ей уступили место
РИА
Новости
Блюда на шведском столе
Турецкий отельер рассказал, как на шведский стол повторно ставят продукты
Президент РФ Владимир Путин садится за руль автомобиля КамАЗ во время проезда колонны строительной техники по автодорожной части Крымского моста. 15 мая 2018
В Крыму отметили, что Зеленский начал брать пример с Путина
Российская военная полиция в Сирии
Боевики подорвали бомбу на пути патруля российской военной полиции в Сирии
Лента
новостей
Георгий Габуния
На дом оскорбившего Путина журналиста повесили позорную табличку
В США более 600 тысяч человек планируют штурмовать "Зону 51"
Гражданская версия АК-12
"Калашников" раскрыл подробности проектирования новейшего АК-12
На месте ДТП в Бай-Тайгинском районе Республики Тыва
Следователи рассказали, что привело к ДТП с девятью погибшими в Туве
Генеральный директор грузинского телеканала Рустави-2 Николоз Гварамия
Виноделы собрались у офиса "Рустави 2" и потребовали отдать им гендиректора
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
В Чечне решили переименовать родовое село Кадырова
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков
Пушков прокомментировал сообщения о тайных выступлениях Кикабидзе в России
Певица Светлана Лобода
СМИ: Лобода из-за гримерки устроила скандал на фестивале в Санкт-Петербурге
Двойное сальто автомобиля в Омске
Двойное сальто автомобиля в Омске попало на видео
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский прокомментировал разговор с Путиным
Касса в супермаркете
Назван продукт, на котором россияне не экономят при падении доходов
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:30Число погибших при крушении судна у побережья Туниса возросло до 82 человек
02:12Пьяные военные ВСУ избили своего командира из-за премии, сообщили в ЛНР
02:09Марокканские моряки спасли 161 нелегального мигранта в Средиземном море
02:06Пушков прокомментировал возможные санкции США против Турции из-за С-400
01:58Ночной велофестиваль в Москве собрал более 15 тысяч участников
01:26В Кувейте военных подключат к обеспечению безопасности морских портов
01:16Мосгоризбирком не прокомментировал решения по кандидатам по 43-му округу
01:13Зеленский искупался вместе с украинцами в Черном море
01:04Эр-Рияд призвал Доху не мешать катарцам, желающим совершить хадж
00:56Бойко назвал последствия "дикой" политики Киева в отношениях с Россией
00:47Кандидат в МГД Гудков заявил о намерении обжаловать проверку подписей
00:42Немецкие СМИ сообщили о "точке невозврата" для Турции из-за С-400
00:39В заповеднике Приморья сняли на видео неизвестного экспертам леопарда
00:37Соболь откажут в регистрации на выборах в Мосгордуму, заявил Венедиктов
00:21В ОАЭ подготовили первых операторов ядерного реактора
23:56"Оппозиционная платформа" поспособствует переговорам Киева с ДНР и ЛНР
23:47Силовики обстреляли район фильтровальной станции в Донбассе, заявили в ДНР
23:32СМИ рассказали, когда США объявят о санкциях против Турции из-за С-400
23:30Бойко назвал ситуацию с отношением к журналистам на Украине "драматической"
23:23Отремонтировавших "Протон-М" специалистов представят к госнаградам
Лента новостейМолния