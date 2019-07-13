Лагерь во Владивостоке, где заболели 28 детей, временно закрыли

ВЛАДИВОСТОК, 13 июл – РИА Новости. Роспотребнадзор нашел нарушения санитарных норм в лагере "Юнга" во Владивостоке, где зафиксирована вспышка острой кишечной инфекции, базу временно закрыли, сообщает управление ведомства по Приморскому краю.

В пятницу власти Приморья сообщили, что 15 детей госпитализированы в инфекционную больницу из летнего лагеря. Прокуратура начала проверку. Следствие сообщило об отравлении 28 детей и начало проверку.

"Выявлены нарушения обязательных требований, установленных техническим регламентом, санитарными нормами и правилами к приготовлению и хранению пищевых продуктов, раздаче пищи, дезинфекционному режиму, содержанию помещений пищеблока", - говорится в сообщении.

Был составлен протокол о временном запрете деятельности "Юнги".

В лагере проводятся противоэпидемических мероприятия.