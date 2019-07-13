Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-13T02:31Z
https://ria.ru/20190713/1556482214.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Лагерь во Владивостоке, где заболели 28 детей, временно закрыли

Вчера, 02:31
602
ВЛАДИВОСТОК, 13 июл – РИА Новости. Роспотребнадзор нашел нарушения санитарных норм в лагере "Юнга" во Владивостоке, где зафиксирована вспышка острой кишечной инфекции, базу временно закрыли, сообщает управление ведомства по Приморскому краю.
В пятницу власти Приморья сообщили, что 15 детей госпитализированы в инфекционную больницу из летнего лагеря. Прокуратура начала проверку. Следствие сообщило об отравлении 28 детей и начало проверку.
"Выявлены нарушения обязательных требований, установленных техническим регламентом, санитарными нормами и правилами к приготовлению и хранению пищевых продуктов, раздаче пищи, дезинфекционному режиму, содержанию помещений пищеблока", - говорится в сообщении.
Был составлен протокол о временном запрете деятельности "Юнги".
В лагере проводятся противоэпидемических мероприятия.
Роспотребнадзор сообщает, что из общего числа заболевших у семи детей есть признаки острой кишечной инфекции.
Я сильная женщина! Елена Сутормина о жизни общественного деятеля
4 июня, 09:00
Детям – лагерь, родителям – спокойствие: куда отправить ребенка летом
001021
ВладивостокПроисшествия
Рекомендуем
СК сообщил о 28 отравившихся детях в летнем лагере во Владивостоке
РИА
Новости
В сомалийском Кисмайо около 50 человек пострадали при атаке на отель
Трех косаток из китовой тюрьмы отправили на судне по Амуру к месту выпуска
Трех косаток из "китовой тюрьмы" отправили по Амуру к месту выпуска
Многоцелевой вертолет Ансат
Создан дизайн-проект салона вертолета "Ансат" в стиле Aurus
Лента
новостей
Сотрудники полиции
В Париже задержали почти сорок человек в ходе акции мигрантов
Замминистра внешнеэкономических дел КНДР летит в Москву на переговоры
На западе Тувы паводок подтопил 80 придомовых территорий
Вице-президент Венесуэлы заявил о договоре с российским автопроизводителем
Хасан Аджар и испеченные им пироги
Турецкий кондитер-рекордсмен испечет пирог для Путина
Задержанный в Гибралтаре экипаж иранского танкера отпустили под залог
В МВД опровергли возбуждение дела на ведущего паблика "Сталингулаг"
Флаг на здании министерства обороны РФ
В Минобороны рассказали о героизме советских военных в боях за Вильнюс
Вид на Стамбул через пролив Босфор
Fitch понизило рейтинг Турции до уровня "BB-" с негативным прогнозом
СМИ: на греческом острове Наксос самолет выкатился за пределы ВПП
Подозреваемый в убийстве стюардессы назвал мотив преступления
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:30Число погибших при крушении судна у побережья Туниса возросло до 82 человек
02:12Пьяные военные ВСУ избили своего командира из-за премии, сообщили в ЛНР
02:09Марокканские моряки спасли 161 нелегального мигранта в Средиземном море
02:06Пушков прокомментировал возможные санкции США против Турции из-за С-400
01:58Ночной велофестиваль в Москве собрал более 15 тысяч участников
01:26В Кувейте военных подключат к обеспечению безопасности морских портов
01:16Мосгоризбирком не прокомментировал решения по кандидатам по 43-му округу
01:13Зеленский искупался вместе с украинцами в Черном море
01:04Эр-Рияд призвал Доху не мешать катарцам, желающим совершить хадж
00:56Бойко назвал последствия "дикой" политики Киева в отношениях с Россией
00:47Кандидат в МГД Гудков заявил о намерении обжаловать проверку подписей
00:42Немецкие СМИ сообщили о "точке невозврата" для Турции из-за С-400
00:39В заповеднике Приморья сняли на видео неизвестного экспертам леопарда
00:37Соболь откажут в регистрации на выборах в Мосгордуму, заявил Венедиктов
00:21В ОАЭ подготовили первых операторов ядерного реактора
23:56"Оппозиционная платформа" поспособствует переговорам Киева с ДНР и ЛНР
23:47Силовики обстреляли район фильтровальной станции в Донбассе, заявили в ДНР
23:32СМИ рассказали, когда США объявят о санкциях против Турции из-за С-400
23:30Бойко назвал ситуацию с отношением к журналистам на Украине "драматической"
23:23Отремонтировавших "Протон-М" специалистов представят к госнаградам
Лента новостейМолния