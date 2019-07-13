Двойное сальто автомобиля в Омске попало на видео

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Двойное сальто, сделанное автомобилем на парковке одного из торговых центров в Омске, попало на видео. Запись с камер наблюдения опубликовал один из пользователей "ВКонтакте".
На кадрах видно, как машина на выезде с парковки на большой скорости задевает бордюр, после чего подлетает и делает несколько оборотов вокруг своей оси.
Как сообщил РИА Новости представитель регионального УМВД, полиция устанавливает местонахождение водителя.
"Сообщение о наезде на препятствие поступило 11 июля около 5:20 (2:20 мск). Водитель скрылся с места происшествия", — рассказал собеседник агентства.