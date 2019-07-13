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РИА Новости

В Минобороны рассказали о героизме советских военных в боях за Вильнюс

02:14
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкФлаг на здании министерства обороны РФ
Флаг на здании министерства обороны РФ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Флаг на здании министерства обороны РФ. Архивное фото
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Министерство обороны РФ к 75-летию освобождения Вильнюса от фашистских захватчиков обнародовало архивные документы, описывающие подвиги советских солдат, участвовавших в тех сражениях.
Среди солдат, чьи подвиги описываются в опубликованных наградных листах – лейтенант медицинской службы Григорий Болонин, оказывавший помощь раненым во время уличных боев за Вильнюс.
"Девятого и десятого июля в боях за город Вильнюс товарищ Болонин со своими санитарами и десантниками на танках ворвался в город и в уличных боях оказывал помощь раненым танкистам … В боях за город товарищ Болонин спас жизнь 23 танкистам", - говорится в сообщении. Лейтенант также эвакуировал из города 64 человека, доставив их в медсанбат.
Кроме того, в материалах рассказывается о подвиге техника Геннадия Череды, который, несмотря на тяжелое ранение, довез боеприпасы однополчанам, освобождавшим Вильнюс.
"Стоящему без боеприпасов в городе Вильнюс батальону Гвардии старший техник лейтенант Череда вез боеприпасы. Не доехал до батальона, в городе машина попала под обстрел минометов и автоматов. Несмотря на то, что Череда был тяжело ранен, он под огнем, пренебрегая опасностью, продолжал ехать вперед и доставил боеприпасы батальону полностью и в срок, чем дал возможность продолжать бой за овладение городом Вильнюс", - говорится в документе.
Памятник советским солдатам на Зеленом мосту в городе Вильнюсе, Литва
00:09
Минобороны рассекретило документы об освобождении Вильнюса
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Министерство обороны РоссииВеликая Отечественная война (1941-1945)Министерство обороны РФВильнюсРоссияВ мире
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02:14В Минобороны рассказали о героизме советских военных в боях за Вильнюс
02:11СК сообщил о 28 отравившихся детях в летнем лагере во Владивостоке
02:01В Москве на Кутузовском проспекте один человек погиб в ДТП
01:53Мадуро распорядился обеспечить экспорт продукции венесуэльского автопрома
01:51Fitch понизило рейтинг Турции до уровня "BB-" с негативным прогнозом
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