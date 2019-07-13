СК сообщил о 28 отравившихся детях в летнем лагере во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 13 июл – РИА Новости. Следователи начали проверку по факту отравления 28 детей из летнего лагеря "Юнга" в пригороде Владивостока, сообщает региональное СУСК РФ.

В пятницу власти Приморья сообщили, что 15 детей госпитализированы из летнего лагеря. Специалисты территориального управления Роспотребнадзора проводят проверку. Берутся пробы пищи и воды. Прокуратура тоже начала проверку.

"Следственными органами СК РФ по Приморскому краю организована доследственная проверка по факту отравления 28 детей из детского оздоровительного лагеря "Юнга" в пригороде Владивостока. В рамках доследственной проверки будет дана оценка не соблюдению санитарно-эпидемиологический правил, повлёкших по неосторожности массовое отравление людей", - говорится в сообщении.

В лагере работают следователи, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.