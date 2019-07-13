В Москве на Кутузовском проспекте один человек погиб в ДТП

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Один человек погиб в ДТП в начале Кутузовского проспекта на западе Москвы, еще трех осматривают медики, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного управления госавтоинспекции.

Ранее корреспондент РИА Новости передал с места событий, что на Кутузовском проспекте произошло ДТП с участием Infiniti с дагестанскими номерами и такси Hyundai. Такси вынесло на тротуар, капот сильно смят. По словам очевидца ЧП, Infiniti занесло, а таксист пытался избежать столкновения и выехал на тротуар, где столкнулся с дорожным знаком, а затем бордюром.

"Кутузовский проспект, дом 4. Столкновение двух легковушек. Один погиб. Троих осматривают медики", - рассказали в госавтоинспекции, не указав, что стало причиной ДТП.