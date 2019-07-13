Мадуро распорядился обеспечить экспорт продукции венесуэльского автопрома

МЕХИКО, 13 июл – РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро распорядился в пятницу обеспечить поставки на международный рынок части продукции венесуэльского автопрома за криптовалюту петро.

"Мы должны начать экспортировать определенный процент автопрома на международный рынок и иметь доход и инвестировать, через петро продавать до 50% продукции автопрома", - заявил Мадуро в эфире гостелевидения.

По его словам, это превратит петро в конвертируемую валюту. "Я хочу подписать указ с этим решением, чтобы облегчить продажу машин", - отметил он.

Мадуро отметил, что Венесуэла, в частности, намерена выпускать тысячи машин китайской марки Chery QQ.