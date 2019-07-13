Мадуро распорядился обеспечить экспорт продукции венесуэльского автопрома

МЕХИКО, 13 июл – РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро распорядился в пятницу обеспечить поставки на международный рынок части продукции венесуэльского автопрома за криптовалюту петро.
"Мы должны начать экспортировать определенный процент автопрома на международный рынок и иметь доход и инвестировать, через петро продавать до 50% продукции автопрома", - заявил Мадуро в эфире гостелевидения.
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По его словам, это превратит петро в конвертируемую валюту. "Я хочу подписать указ с этим решением, чтобы облегчить продажу машин", - отметил он.
Мадуро отметил, что Венесуэла, в частности, намерена выпускать тысячи машин китайской марки Chery QQ.
Петро была выпущена в оборот с 20 февраля 2018 года. Венесуэла сама стала первой страной с собственной криптовалютой, которая поддерживается запасами нефти. Изначально Мадуро определил стоимость одного петро в цену одного барреля венесуэльской нефти, или 60 долларов.