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РИА Новости
Попытка госпереворота в Венесуэле

Мадуро распорядился обеспечить экспорт продукции венесуэльского автопрома

01:53
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© РИА Новости / СтрингерПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
© РИА Новости / Стрингер
Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
МЕХИКО, 13 июл – РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро распорядился в пятницу обеспечить поставки на международный рынок части продукции венесуэльского автопрома за криптовалюту петро.
"Мы должны начать экспортировать определенный процент автопрома на международный рынок и иметь доход и инвестировать, через петро продавать до 50% продукции автопрома", - заявил Мадуро в эфире гостелевидения.
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По его словам, это превратит петро в конвертируемую валюту. "Я хочу подписать указ с этим решением, чтобы облегчить продажу машин", - отметил он.
Мадуро отметил, что Венесуэла, в частности, намерена выпускать тысячи машин китайской марки Chery QQ.
Петро была выпущена в оборот с 20 февраля 2018 года. Венесуэла сама стала первой страной с собственной криптовалютой, которая поддерживается запасами нефти. Изначально Мадуро определил стоимость одного петро в цену одного барреля венесуэльской нефти, или 60 долларов.
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеНиколас МадуроВенесуэлаЭкономика
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