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РИА Новости

Fitch понизило рейтинг Турции до уровня "BB-" с негативным прогнозом

01:51
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CC0 / JLB1988 / Пролив БосфорВид на Стамбул через пролив Босфор
Вид на Стамбул через пролив Босфор
CC0 / JLB1988 / Пролив Босфор
Вид на Стамбул через пролив Босфор. Архивное фото
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Турции в иностранной валюте с уровня "BB" до "BB-", прогноз по рейтингу негативный, говорится в сообщении агентства.
Среди факторов понижения рейтинга агентство называет отставку председателя Центрального банка Турции Мурата Четинкая, проведение повторных выборов мэра в Стамбуле и риска санкций США в связи с поставками российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Кроме того, рейтинг и негативный прогноз отражают высокий уровень инфляции, ужесточение кредитно-денежной политики, объемы золотовалютных резервов.
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В то же время поддержку рейтингу оказывает крупная и диверсифицированная экономика страны с активно развивающимся частным сектором.
Fitch может понизить рейтинг Турции, если властям не удастся сбалансировать и стабилизировать экономику в соответствии с более низким уровнем инфляции и уязвимостью перед внешними потрясениями. Кроме того, при повышении напряженности в корпоративном и банковском секторе, ухудшении политической ситуации в стране и заметном увеличении отношения государственного долга к ВВП.
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01:51Fitch понизило рейтинг Турции до уровня "BB-" с негативным прогнозом
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