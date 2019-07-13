Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-13T01:50Z
https://ria.ru/20190713/1556481853.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости
Попытка госпереворота в Венесуэле

Вице-президент Венесуэлы заявил о договоре с российским автопроизводителем

01:50
110
МЕХИКО, 13 июл – РИА Новости. Вице-президент Венесуэлы Тарек Эль-Аиссами сообщил в пятницу, что его страна заключила соглашение о сотрудничестве с одним из автопроизводителей России.
"В России мы заключили альянс с одним крупным российским предприятием. У нас есть один из самых больших индустриальных парков в автомобилестроении в Латинской Америке. Мощности, имеющиеся в Венесуэле, вызывают большой интерес", - заявил Эль-Аиссами в эфире государственного телевидения, который недавно вернулся из поездки в Россию. При этом он не уточнил, о каком предприятии идет речь.
По словам вице-президента, в России партнеры заявили, что Венесуэла сейчас является одной из стран с самыми большими возможностями для инвестиций в экономический рост во всех секторах, а автопром является привлекательным для международного рынка.
"Также у нас пройдут встречи в Китае по созданию бизнес-альянса с двумя важными предприятиями автомобилестроения. Мы подписываем важное соглашение с крупными автопредприятиями Китая", - отметил Эль-Аиссами.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
22 марта, 01:57
Мадуро создает в Венесуэле спецфонд для закупок автомобилей
В свою очередь президент Венесуэлы Николас Мадуро отметил, что сотрудничество с Россией дает возможность стране двигаться вперед. "Мы будем с Россией продвигаться вперед, Россия – великая страна, мощное государство в политике, военном отношении, экономике, она будет и дальше расти, это страна большой стабильности и богатства", - подчеркнул глава государства.
Он попросил Эль-Аиссами, имеющего арабские корни, часть своего выступления произнести по-арабски. "Чтобы в Вашингтоне услышали, что он говорит по-арабски", – уточнил Мадуро. Когда вице-президент перешел с испанского на второй родной язык, в зале раздался громкий одобрительный свист.
101000
Обсудить 0
Попытка госпереворота в ВенесуэлеАвтоВенесуэлаРоссияВ мире
Рекомендуем
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков
Пушков прокомментировал сообщения о тайных выступлениях Кикабидзе в России
РИА
Новости
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
Мадуро распорядился обеспечить экспорт продукции венесуэльского автопрома
Вид на Стамбул через пролив Босфор
Fitch понизило рейтинг Турции до уровня "BB-" с негативным прогнозом
В Москве на Кутузовском проспекте один человек погиб в ДТП
Лента
новостей
Трех косаток из китовой тюрьмы отправили на судне по Амуру к месту выпуска
Трех косаток из "китовой тюрьмы" отправили по Амуру к месту выпуска
Подозреваемый в убийстве стюардессы назвал мотив преступления
Сотрудники полиции
В Париже задержали почти сорок человек в ходе акции мигрантов
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Уровень американской делегации на переговорах с Рябковым в Женеве повышен
Каракас, Венесуэла
Дипломат: группа стран хочет ввергнуть Венесуэлу в войну
В Москве на Кутузовском проспекте произошло ДТП с участием такси
"Хезболлах" сообщило о желании администрации Трампа открыть каналы связи
СК сообщил о 28 отравившихся детях в летнем лагере во Владивостоке
СМИ: на греческом острове Наксос самолет выкатился за пределы ВПП
Сейсмограф
Неподалеку от Филиппин произошло землетрясение магнитудой 5,8
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
Врио главы Пентагона обсудил с министром обороны Турции поставки С-400
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:14В Минобороны рассказали о героизме советских военных в боях за Вильнюс
02:11СК сообщил о 28 отравившихся детях в летнем лагере во Владивостоке
02:01В Москве на Кутузовском проспекте один человек погиб в ДТП
01:53Мадуро распорядился обеспечить экспорт продукции венесуэльского автопрома
01:51Fitch понизило рейтинг Турции до уровня "BB-" с негативным прогнозом
01:50Вице-президент Венесуэлы заявил о договоре с российским автопроизводителем
01:48Пушков прокомментировал сообщения о тайных выступлениях Кикабидзе в России
01:48СМИ: на греческом острове Наксос самолет выкатился за пределы ВПП
01:45В Москве на Кутузовском проспекте произошло ДТП с участием такси
01:43Трех косаток из "китовой тюрьмы" отправили по Амуру к месту выпуска
01:31Подозреваемый в убийстве стюардессы назвал мотив преступления
01:26В Париже задержали почти сорок человек в ходе акции мигрантов
01:05Уровень американской делегации на переговорах с Рябковым в Женеве повышен
00:40МИД Мексики обвиняет сериалы про наркомафию в ухудшении имиджа страны
00:38В МВД опровергли возбуждение дела на ведущего паблика "Сталингулаг"
00:30В сомалийском Кисмайо около 50 человек пострадали при атаке на отель
00:28Дипломат: группа стран хочет ввергнуть Венесуэлу в войну
00:25СМИ: "Хезболлах" сократило присутствие в Сирии "до необходимого количества"
00:22Неподалеку от Филиппин произошло землетрясение магнитудой 5,8
00:12Израильские военные засекли пуск второй ракеты из сектора Газа
Лента новостейМолния