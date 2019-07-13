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2019-07-13T01:48Z
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РИА Новости

СМИ: на греческом острове Наксос самолет выкатился за пределы ВПП

01:48
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Аэропорт на греческом острове Наксос закрылся после того, как самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, пишет газета "Катимерини" со ссылкой на портал Naxos Press.
Как сообщает издание, ни один из пассажиров не пострадал. Они были доставлены на автобусе в порт, где их посадили на судно, чтобы отвезти в столицу.
Портал Greek City Times добавляет, что на борту самолета ATR 42 греческой авиакомпании Sky Express находились 47 человек. Необходимое оборудование было направлено для транспортировки самолета, что позволит аэропорту открыться и возобновить работу в ближайшие несколько дней.
Самолет Ан-24 совершил аварийную посадку в Нижнеангарске. Стоп-кадр с видео, предоставленного МЧС РФ
27 июня, 10:23
"Спасли жизни пассажиров". Авиаэксперт об аварийной посадке Ан-24 В аэропорту Нижнеангарска совершил аварийную посадку пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара". Два пилота погибли, есть пострадавшие. Ситуация при посадке была крайне сложная, рассказал в эфире радио Sputnik авиаэксперт Владимир Попов.
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