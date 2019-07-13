Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-13T01:31Z
https://ria.ru/20190713/1556481732.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Подозреваемый в убийстве стюардессы назвал мотив преступления

01:31
974
МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Подозреваемый в убийстве 23-летней стюардессы в отеле в Новой Москве рассказал о мотивах, толкнувших его на преступление. Видео допроса мужчины опубликовал "Пятый канал".
На ролике подозреваемый назвал свое имя и заявил, что убил девушку "по неосторожности в связи с ссорой на почве измен".
"Была нормальная встреча, после ночи я решил посмотреть ее переписки и увидел там, соответственно, что она…", — сказал мужчина.
Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что полицейские задержали мужчину, подозреваемого в убийстве девушки. В ближайшее время с ним проведут следственные действия.
Тело убитой стюардессы было обнаружено в одном из отелей Новой Москвы 10 июля. Было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ "Убийство". Как сообщали в пресс-службе столичного главка СК, на теле жертвы преступления были обнаружены признаки насильственной смерти.
Станция Кольцевой линии Московского метрополитена Октябрьская
Вчера, 22:11
Мужчина, попавший под поезд на станции метро "Октябрьская", остался жив
023533
Обсудить 0
МВД РоссииМоскваПроисшествия
Рекомендуем
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков
Пушков прокомментировал сообщения о тайных выступлениях Кикабидзе в России
РИА
Новости
Канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи с премьер-министром Финляндии Антти Ринне в Берлине
Слова Меркель во время приступа прочли по губам
Андреевская церковь в Киеве. Верховная рада Украины приняла закон о передаче церкви в постоянное пользование Константинопольскому патриархату
Варфоломей обложил приходы "новой церкви" Украины данью, рассказали в УПЦ
Певица Лайма Вайкуле
Вайкуле рассказала о конфликте с Игорем Крутым
Лента
новостей
Французский режиссер Люк Бессон
Люк Бессон объяснил интерес Голливуда к российской истории
Продюсер группы На-На Бари Алибасов
Алибасов записал видео после скандала в эфире Первого канала
Женщина разделась в московском метро, чтобы мужчина уступил ей место
Женщина разделась в московском метро, чтобы ей уступили место
Капитолий, здание в Вашингтоне, где заседает конгресс США
Конгресс США одобрил поправку о санкциях против российского госдолга
Памятник советским солдатам на Зеленом мосту в городе Вильнюсе, Литва
Минобороны рассекретило документы об освобождении Вильнюса
Генеральный директор грузинского телеканала Рустави-2 Николоз Гварамия
Виноделы собрались у офиса "Рустави 2" и потребовали отдать им гендиректора
Сотрудники полиции
В Париже задержали почти сорок человек в ходе акции мигрантов
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
Врио главы Пентагона обсудил с министром обороны Турции поставки С-400
СМИ: на греческом острове Наксос самолет выкатился за пределы ВПП
Георгий Габуния
На дом оскорбившего Путина журналиста повесили позорную табличку
Вице-президент Венесуэлы заявил о договоре с российским автопроизводителем
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:14В Минобороны рассказали о героизме советских военных в боях за Вильнюс
02:11СК сообщил о 28 отравившихся детях в летнем лагере во Владивостоке
02:01В Москве на Кутузовском проспекте один человек погиб в ДТП
01:53Мадуро распорядился обеспечить экспорт продукции венесуэльского автопрома
01:51Fitch понизило рейтинг Турции до уровня "BB-" с негативным прогнозом
01:50Вице-президент Венесуэлы заявил о договоре с российским автопроизводителем
01:48Пушков прокомментировал сообщения о тайных выступлениях Кикабидзе в России
01:48СМИ: на греческом острове Наксос самолет выкатился за пределы ВПП
01:45В Москве на Кутузовском проспекте произошло ДТП с участием такси
01:43Трех косаток из "китовой тюрьмы" отправили по Амуру к месту выпуска
01:31Подозреваемый в убийстве стюардессы назвал мотив преступления
01:26В Париже задержали почти сорок человек в ходе акции мигрантов
01:05Уровень американской делегации на переговорах с Рябковым в Женеве повышен
00:40МИД Мексики обвиняет сериалы про наркомафию в ухудшении имиджа страны
00:38В МВД опровергли возбуждение дела на ведущего паблика "Сталингулаг"
00:30В сомалийском Кисмайо около 50 человек пострадали при атаке на отель
00:28Дипломат: группа стран хочет ввергнуть Венесуэлу в войну
00:25СМИ: "Хезболлах" сократило присутствие в Сирии "до необходимого количества"
00:22Неподалеку от Филиппин произошло землетрясение магнитудой 5,8
00:12Израильские военные засекли пуск второй ракеты из сектора Газа
Лента новостейМолния