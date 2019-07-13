Подозреваемый в убийстве стюардессы назвал мотив преступления

МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Подозреваемый в убийстве 23-летней стюардессы в отеле в Новой Москве рассказал о мотивах, толкнувших его на преступление. Видео допроса мужчины опубликовал " Подозреваемый в убийстве 23-летней стюардессы в отеле в Новой Москве рассказал о мотивах, толкнувших его на преступление. Видео допроса мужчины опубликовал " Пятый канал ".

На ролике подозреваемый назвал свое имя и заявил, что убил девушку "по неосторожности в связи с ссорой на почве измен".

"Была нормальная встреча, после ночи я решил посмотреть ее переписки и увидел там, соответственно, что она…", — сказал мужчина.

Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что полицейские задержали мужчину, подозреваемого в убийстве девушки. В ближайшее время с ним проведут следственные действия.