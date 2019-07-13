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РИА Новости

В Париже задержали почти сорок человек в ходе акции мигрантов

01:26
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© РИА Новости / Жюльен Маттиа / Перейти в фотобанкСотрудники полиции
Сотрудники полиции
© РИА Новости / Жюльен Маттиа
Перейти в фотобанк
Сотрудники полиции. Архивное фото
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Почти 40 человек были задержаны в ходе акции мигрантов у парижского Пантеона - архитектурно-исторического памятника, в котором находятся захоронения французских политиков, военных, деятелей культуры и ученых, сообщает столичная префектура полиции.
"После установления личности 37 человек были задержаны", - говорится в сообщении полиции в Twitter.
Как сообщает радиостанция RFI, около 700 протестующих (так называемых "черных жилетов") ворвались в пятницу в здание Пантеона в знак протеста против условий трудящихся без документов во Франции. Они выступали с требованиями к правительству легализовать их статус и предоставить жилье. Акция была организована группой по защите прав мигрантов Chapelle Debout, которая заявила, что направила письмо премьер-министру с жалобами на условия людей, ищущих убежище в стране, "недели назад".
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