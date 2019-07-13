Зеленский прокомментировал разговор с Путиным

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Видеозапись его встречи с родственниками задержанных в России моряков опубликовала журналистка Ольга Скабеева в Telegram-канале.

Зеленский отметил, что у него "не спадет корона" позвонить в Москву и обсудить вопрос освобождения моряков. Он также заявил о готовности к обмену заключенными.

"Мой главный был вопрос — вернуть всех наших ребят. <…> Отдайте нам всех наших", — сказал президент Украины.

Первый разговор Путина с Зеленским

Путин и Зеленский в четверг провели телефонный разговор по инициативе украинской стороны. Обсуждались вопросы урегулирования на юго-востоке Украины, переговоры в нормандском формате, а также совместная работа по возвращению удерживаемых лиц.

Как сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, разговор Путина и Зеленского был ознакомительным и носил достаточно прагматичный характер.

"Затрагивалась также тема продолжения работы в нормандском формате – именно в нормандском формате", - пояснил Песков.

При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал обратиться к Киеву за информацией о том, с чего начал первый разговор Зеленский. "Путин начал разговор словами "здравствуйте", - добавил пресс-секретарь президента РФ.

Песков также отметил, что понимания по срокам следующего телефонного разговора Путина и Зеленского пока нет. Он уточнил, что беседа продолжалась около 20 минут.

Встреча с членами Собеза

Президент РФ Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России проблематику российско-украинских отношений, в том числе в свете состоявшегося в четверг его телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщил позднее Дмитрий Песков.

В совещании приняли участие спикеры обеих палат парламента - Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, глава администрации Кремля Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, директор ФСБ Александр Бортников, глава СВР Сергей Нарышкин, а также спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Комментарий МИД Германии

В МИД ФРГ приветствовали телефонный разговор между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, заявил на брифинге представитель ведомства Кристофер Бургер.

"Мы всегда подчеркивали, что предпочитаем прямые переговоры по теме урегулирования конфликта на Украине. Мы приветствуем тот факт, что президент Путин и президент Зеленский провели вчера телефонный разговор, а также то, что обе стороны обсудили продолжение переговоров в рамках нормандского формата", - сказал Бургер.

При этом представитель МИД добавил, что никто не обращался к Берлину с предложением о расширении нормандского формата. "Вчера, исходя из тех сообщений, которые мы видели, президент (РФ Владимир) Путин и президент (Украины Владимир) Зеленский говорили о том, чтобы продолжить переговоры в нормандском формате. Никто не обращался к нам с предложением расширить формат", - сказал Бургер, добавив, что в вопросах урегулирования на Украине Берлин придерживается тесного контакта со своими американскими и британскими партнерами.