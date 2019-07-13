Уровень американской делегации на переговорах с Рябковым в Женеве повышен

"Заместитель госсекретаря Джон Салливан посетит Швейцарию и Бельгию 16-18 июля. В Женеве замгоссекретаря Салливан возглавит американскую делегацию на переговорах между США и Россией по стратегической безопасности с заместителем министра иностранных дел России Рябковым, основа для которых была заложена в ходе встречи в мае в Сочи госсекретаря (Майка) Помпео и министра иностранных дел России (Сергея) Лаврова", - сообщает госдеп.