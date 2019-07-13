Уровень американской делегации на переговорах с Рябковым в Женеве повышен

ВАШИНГТОН, 13 июл - РИА Новости. Первый замгоссекретаря США Джон Салливан присоединится к переговорам своей коллеги, замгоссекретаря по контролю над вооружениями Андреа Томпсон с замглавы российского МИД Сергеем Рябковым в Женеве 17-18 июля, он будет главой делегации, сообщает госдеп в пятницу.
"Заместитель госсекретаря Джон Салливан посетит Швейцарию и Бельгию 16-18 июля. В Женеве замгоссекретаря Салливан возглавит американскую делегацию на переговорах между США и Россией по стратегической безопасности с заместителем министра иностранных дел России Рябковым, основа для которых была заложена в ходе встречи в мае в Сочи госсекретаря (Майка) Помпео и министра иностранных дел России (Сергея) Лаврова", - сообщает госдеп.
"Первого заместителя государственного секретаря будет сопровождать заместитель государственного секретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон", - говорится в релизе.
Затем Салливан и Томпсон отправятся в Брюссель, проинформировать союзников по НАТО 18 июля об итогах переговоров, уточняет госдеп.