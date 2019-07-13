МИД Мексики обвиняет сериалы про наркомафию в ухудшении имиджа страны

"Сегодня имидж Мексики во всем мире видится через сериалы про наркомафию. Я вам это говорю, потому что мне об этом сообщали премьер-министры, высокие чиновники всего мира. Для нас это совсем несправедливо", – заявил Эбрард в ходе заседания совета по туристической дипломатии.