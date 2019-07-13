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РИА Новости

В МВД опровергли возбуждение дела на ведущего паблика "Сталингулаг"

00:38
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МАХАЧКАЛА, 13 июл - РИА Новости. Уголовное дело на автора популярного российского Telegram-канала "Сталингулаг" Александра Горбунова не возбуждалось, сообщила РИА Новости представительница МВД по Дагестану.
В пятницу некоторые СМИ, ссылаясь на руководителя правозащитной группы "Агора" Павла Чикова, написали, что полиция Махачкалы отказала в возбуждении уголовного дела в отношении Горбунова. Ранее в СМИ сообщалось, что в доме родственников Горбунова в Махачкале шли обыски в связи в тем, что полиция подозревала блогера в анонимных звонках о минировании объектов в Москве.
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"Сотрудниками МВД по республике Дагестан в отношении Александра Горбунова не было ранее возбуждено уголовное дело, соответственно, информация об отказе в возбуждении уголовного дела не соответствует действительности", - рассказала собеседница агентства.
По данным источника в правоохранительных органах республики, Александр Горбунов является уроженцем Дагестана, но последние 10 лет живёт и работает в Москве. Telegram-канал "Сталингулаг" является одним из популярнейших в российском сегменте интернета.
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МВД РФДагестанПроисшествия
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