В МВД опровергли возбуждение дела на ведущего паблика "Сталингулаг"

МАХАЧКАЛА, 13 июл - РИА Новости. Уголовное дело на автора популярного российского Telegram-канала "Сталингулаг" Александра Горбунова не возбуждалось, сообщила РИА Новости представительница МВД по Дагестану.

В пятницу некоторые СМИ, ссылаясь на руководителя правозащитной группы "Агора" Павла Чикова, написали, что полиция Махачкалы отказала в возбуждении уголовного дела в отношении Горбунова. Ранее в СМИ сообщалось, что в доме родственников Горбунова в Махачкале шли обыски в связи в тем, что полиция подозревала блогера в анонимных звонках о минировании объектов в Москве.

"Сотрудниками МВД по республике Дагестан в отношении Александра Горбунова не было ранее возбуждено уголовное дело, соответственно, информация об отказе в возбуждении уголовного дела не соответствует действительности", - рассказала собеседница агентства.