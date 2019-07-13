Дипломат: группа стран хочет ввергнуть Венесуэлу в войну

МЕХИКО, 13 июл – РИА Новости. Представитель Венесуэлы в ООН Самуэль Монкада заявил в пятницу, что группа стран пытается привести ситуацию в стране к войне.

"Есть группа стран и политических игроков, которые хотят ввергнуть Венесуэлу в войну. США и Колумбия торпедируют диалог", - заявил Монкада на пресс-конференции в ООН. Ее транслировал МИД Венесуэлы в своем Twitter.

По словам Монкады, эти страны хотели бы разрушить единственную возможность, которая есть у Венесуэлы для достижения мирного решения политического конфликта. "Она хотят распространить насилие на Венесуэлу", - сказал он.

Монкада отметил, что позиция главы Организации американских государств (ОАГ) Луиса Альмагро по Венесуэле является стыдной, а сама ОАГ подчиняется госдепартаменту США. "Из ОАГ совершается подкоп, саботируется процесс диалога, который начался в Норвегии. Господин Альмагро просит о военном вторжении в Венесуэлу", – заметил дипломат.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о возобновлении диалога при поддержке правительства Норвегии, в этот раз на острове Барбадос, 8 июля. По его словам, уже установлены шесть пунктов, по которым будет вестись дискуссия, они касаются всех сфер жизни страны - экономики, политики, культуры, социальной сферы. Сам Мадуро настроен оптимистично.