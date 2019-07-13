Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-13T00:25Z
https://ria.ru/20190713/1556481335.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/154985/26/1549852697_0:41:3081:1774_1036x0_80_0_0_d51950f1e7130e66da6c8e1ca513c3f3.jpg
РИА Новости
Война в Сирии

СМИ: "Хезболлах" сократило присутствие в Сирии "до необходимого количества"

00:25
225
© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкДамаск, Сирия
Дамаск, Сирия
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
Дамаск, Сирия. Архивное фото
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Генеральный секретарь шиитского движения "Хезболлах" Хасан Насрулла заявил, что группировка сократила присутствие в Сирии "до необходимого количества", сообщает телеканал Al-Manar.
"Мы все еще находимся во всех локациях, где мы были в Сирии. Но мы сократили силы до количества, которое на данный момент необходимо", - приводит телеканал слова генсека движения.
Присутствие в Сирии отрядов "Хезболлах" и прочих шиитских формирований беспокоит Израиль, который за последние годы сотни раз бомбил объекты иранцев и их союзников в соседней стране.
Министр иностранных дел Сирии Фейсал Микдад ранее неоднократно заявлял, что российские и иранские военные советники и силы "Хезболлах" присутствуют в Сирии по приглашению правительства Сирии и действуют в координации с властями страны.
На передовой позиции армии САР в горной Латакии, на границе провинции Идлиб
3 июня, 09:33
Эксперт рассказал о перспективах предложенной США сделки по Сирии

Развитие ситуации - в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

200001
Обсудить 0
Война в СирииСирияХезболлаВ мире
Рекомендуем
Каракас, Венесуэла
Дипломат: группа стран хочет ввергнуть Венесуэлу в войну
РИА
Новости
Борьба с наркотрафиком в Мексике
МИД Мексики обвиняет сериалы про наркомафию в ухудшении имиджа страны
Вид на Стамбул через пролив Босфор
Fitch понизило рейтинг Турции до уровня "BB-" с негативным прогнозом
"Хезболлах" сообщило о желании администрации Трампа открыть каналы связи
Лента
новостей
В Сомали в результате атаки на отель погибли не менее десяти человек
Сейсмограф
Неподалеку от Филиппин произошло землетрясение магнитудой 5,8
Памятник советским солдатам на Зеленом мосту в городе Вильнюсе, Литва
Минобороны рассекретило документы об освобождении Вильнюса
Здание Скотланд-ярда в Лондоне, 2012 год
Скотланд-Ярд посоветовал СМИ не публиковать секретную информацию
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков
Пушков прокомментировал сообщения о тайных выступлениях Кикабидзе в России
Зенитный ракетный комплекс С-400
Пентагон передумал комментировать поставки С-400 в Турцию
Горящие дома в пригороде Дамаска
Боевики обстреляли три населенных пункта в двух сирийских провинциях
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Уровень американской делегации на переговорах с Рябковым в Женеве повышен
бывший посол Великобритании в США Ким Дэррок
В Британии начали расследование после утечки переписки посла в США
Солдаты армии Израиля
Израильские военные засекли пуск второй ракеты из сектора Газа
Сотрудники полиции
В Париже задержали почти сорок человек в ходе акции мигрантов
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:14В Минобороны рассказали о героизме советских военных в боях за Вильнюс
02:11СК сообщил о 28 отравившихся детях в летнем лагере во Владивостоке
02:01В Москве на Кутузовском проспекте один человек погиб в ДТП
01:53Мадуро распорядился обеспечить экспорт продукции венесуэльского автопрома
01:51Fitch понизило рейтинг Турции до уровня "BB-" с негативным прогнозом
01:50Вице-президент Венесуэлы заявил о договоре с российским автопроизводителем
01:48Пушков прокомментировал сообщения о тайных выступлениях Кикабидзе в России
01:48СМИ: на греческом острове Наксос самолет выкатился за пределы ВПП
01:45В Москве на Кутузовском проспекте произошло ДТП с участием такси
01:43Трех косаток из "китовой тюрьмы" отправили по Амуру к месту выпуска
01:31Подозреваемый в убийстве стюардессы назвал мотив преступления
01:26В Париже задержали почти сорок человек в ходе акции мигрантов
01:05Уровень американской делегации на переговорах с Рябковым в Женеве повышен
00:40МИД Мексики обвиняет сериалы про наркомафию в ухудшении имиджа страны
00:38В МВД опровергли возбуждение дела на ведущего паблика "Сталингулаг"
00:30В сомалийском Кисмайо около 50 человек пострадали при атаке на отель
00:28Дипломат: группа стран хочет ввергнуть Венесуэлу в войну
00:25СМИ: "Хезболлах" сократило присутствие в Сирии "до необходимого количества"
00:22Неподалеку от Филиппин произошло землетрясение магнитудой 5,8
00:12Израильские военные засекли пуск второй ракеты из сектора Газа
Лента новостейМолния