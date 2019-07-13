Британский туроператор предложил провести "праздник развода" в Лас-Вегасе

МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Британский туроператор предложил своим клиентам, переживающим болезненный развод, провести каникулы в Лас-Вегасе, организованные для того, чтобы помочь бывшим супругам справиться со стрессом, Британский туроператор предложил своим клиентам, переживающим болезненный развод, провести каникулы в Лас-Вегасе, организованные для того, чтобы помочь бывшим супругам справиться со стрессом, сообщает Daily Mail.

Тур в Лас-Вегасе включает в себя индивидуальные занятия по созданию стиля, профессиональные фотосессии и шопинг для разведенного. Также в пакет на четыре ночи входят экскурсии, в том числе, и полет на вертолете над городом.

Существует три варианта "праздника развода". Самый бюджетный обойдется в 999 фунтов (около 80 тысяч рублей). С собой разрешено взять троих друзей. В стоимость входят проживание, спа-процедуры, услуги стилистов, билеты на vip-вечеринки у бассейна и другие развлечения. Один из пакетов включает катание на редких премиальных машинах и индивидуальный урок от настоящего бойца смешанный единоборств.