Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-13T00:21Z
https://ria.ru/20190713/1556476409.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/154781/13/1547811325_0:398:2126:1594_1036x0_80_0_0_11b7fd5750c4fec74e058e3d84cdffa8.jpg
РИА Новости
Туризм

Британский туроператор предложил провести "праздник развода" в Лас-Вегасе

00:21
97
CC0 / romanov / Лас-Вегас
Лас-Вегас
CC0 / romanov /
МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Британский туроператор предложил своим клиентам, переживающим болезненный развод, провести каникулы в Лас-Вегасе, организованные для того, чтобы помочь бывшим супругам справиться со стрессом, сообщает Daily Mail.
Тур в Лас-Вегасе включает в себя индивидуальные занятия по созданию стиля, профессиональные фотосессии и шопинг для разведенного. Также в пакет на четыре ночи входят экскурсии, в том числе, и полет на вертолете над городом.
Существует три варианта "праздника развода". Самый бюджетный обойдется в 999 фунтов (около 80 тысяч рублей). С собой разрешено взять троих друзей. В стоимость входят проживание, спа-процедуры, услуги стилистов, билеты на vip-вечеринки у бассейна и другие развлечения. Один из пакетов включает катание на редких премиальных машинах и индивидуальный урок от настоящего бойца смешанный единоборств.
Согласно исследованию одного британского туроператора, трое из десяти разведенных считают, что такие каникулы могли бы помочь им пережить разрыв с супругом. Четверо из пяти признались, что поездка в другой город или страну помогла им справиться со стрессом после расставания.
Офисный работник
Вчера, 02:28
Исследование: чем больше зарплата, тем беспокойнее отпуск
000000
ТуризмТуризмтуристыНовости - ТуризмСША
Рекомендуем
ОТМЕНА. Пресс-конференция Министра культуры РФ Владимира Мединского
РИА
Новости
Борьба с наркотрафиком в Мексике
МИД Мексики обвиняет сериалы про наркомафию в ухудшении имиджа страны
Дамаск, Сирия
СМИ: "Хезболлах" сократило присутствие в Сирии "до необходимого количества"
Подозреваемый в убийстве стюардессы назвал мотив преступления
Лента
новостей
Кадр из 3 сезона сериала Очень странные дела
Создатели "Очень странных дел" оставили зрителям необычную подсказку
Офисный работник
Исследование: чем больше зарплата, тем беспокойнее отпуск
Самолет чешской авиакомпании из-за неполадок вернулся в Будапешт
Певец Вахтанг Кикабидзе
Клюев рассказал о тайных корпоративах Кикабидзе в России
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
В Госдуме оценили риск ухода Visa и Mastercard из России
Георгий Габуния
На дом оскорбившего Путина журналиста повесили позорную табличку
Президент США Дональд Трамп выступает во время пресс-конференции в Осаке, Япония. 29 июня 2019
Россия и Китай "молятся", чтобы президентом США стал Байден, заявил Трамп
Президент РФ Владимир Путин
Эксперт оценил статью Bloomberg о том, что Путин станет премьером
Участники акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси
Социологи выяснили отношение россиян к поездкам в Грузию
Стоп-кадр телемоста между Россией и Украиной
Звезды и простые россияне и украинцы пообщались в эфире телемоста
Симуляция плана лучевого лечения в онкологическом диспансере
Цена незнания. Чем чреваты ошибки врачей
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:14В Минобороны рассказали о героизме советских военных в боях за Вильнюс
02:11СК сообщил о 28 отравившихся детях в летнем лагере во Владивостоке
02:01В Москве на Кутузовском проспекте один человек погиб в ДТП
01:53Мадуро распорядился обеспечить экспорт продукции венесуэльского автопрома
01:51Fitch понизило рейтинг Турции до уровня "BB-" с негативным прогнозом
01:50Вице-президент Венесуэлы заявил о договоре с российским автопроизводителем
01:48Пушков прокомментировал сообщения о тайных выступлениях Кикабидзе в России
01:48СМИ: на греческом острове Наксос самолет выкатился за пределы ВПП
01:45В Москве на Кутузовском проспекте произошло ДТП с участием такси
01:43Трех косаток из "китовой тюрьмы" отправили по Амуру к месту выпуска
01:31Подозреваемый в убийстве стюардессы назвал мотив преступления
01:26В Париже задержали почти сорок человек в ходе акции мигрантов
01:05Уровень американской делегации на переговорах с Рябковым в Женеве повышен
00:40МИД Мексики обвиняет сериалы про наркомафию в ухудшении имиджа страны
00:38В МВД опровергли возбуждение дела на ведущего паблика "Сталингулаг"
00:30В сомалийском Кисмайо около 50 человек пострадали при атаке на отель
00:28Дипломат: группа стран хочет ввергнуть Венесуэлу в войну
00:25СМИ: "Хезболлах" сократило присутствие в Сирии "до необходимого количества"
00:22Неподалеку от Филиппин произошло землетрясение магнитудой 5,8
00:12Израильские военные засекли пуск второй ракеты из сектора Газа
Лента новостейМолния