Сын изменника родины. Кто и зачем ищет убежища в КНДР

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости, Галия Ибрагимова. Через неделю после внезапной встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына власти КНДР добились еще одной информационной победы. Сын бывшего южнокорейского министра попросил на Севере убежища. Пхеньян его принял и в очередной раз заявил о превосходстве идей чучхе над образом жизни южного соседа. Зачем иностранцы переезжают в Северную Корею, разбиралось РИА Новости.

Билет в один конец

Центральное телевидение КНДР всю неделю транслировало сюжет о перебежчике из Южной Кореи. Торжественный голос за кадром сообщал, что подданный соседней страны Чхве Ин Гук решил переехать в Пхеньян и попросил гражданство Северной Кореи. В аэропорту беглеца с цветами встречали высокопоставленные чиновники, горячо трясли ему руку и выражали восхищение его "решительным поступком". Тот отвечал взаимностью и обещал верой и правдой служить на благо новой родине.

"Моя цель — жить и следовать курсу КНДР. Я благодарен этой стране, открывшей для меня путь исполнения заветов моих родителей. Теперь Пхеньян — моя отчизна, где я буду постоянно жить и работать, хотя и запоздал с этим решением", — заявил Чхве Ин Гук.

Своих родителей перебежчик упомянул не случайно. Они сыграли ключевую роль в помпезном приеме в аэропорту Пхеньяна, хотя их давно нет в живых. Дело в том, что беглец Чхве Ин Гук — сын бывшего главы МИД Южной Кореи Чхве Ток Сина, вместе с женой эмигрировавшего в КНДР.

История южнокорейского министра, занимавшего этот пост в начале шестидесятых годов, вызвала ажиотаж потому, что в "страну чучхе" он переехал не из Сеула, а из Вашингтона. Власти США первыми откликнулись на просьбу Чхве Ток Сина об убежище после возникших у него разногласий с бывшим шефом и президентом страны Пак Чон Хи. Авторитарный глава Южной Кореи даже обвинил экс-подчиненного в коррупции, но тот вовремя покинул страну.

Однако американская мечта Чхве Ток Сина продлилась недолго. Получив статус политического беженца, чиновник занялся критикой южнокорейского режима и восхвалением северокорейского. Симпатию к КНДР он объяснял тем, что его отец в начале двадцатых годов прошлого века был учителем Ким Ир Сена — будущего основоположника идей чучхе. Чувство сопричастности к появлению на карте мира Северной Кореи, видимо, и подтолкнуло к переезду. Сказано — сделано. В 1986 году Чхве Ток Син и его супруга стали гражданами КНДР.

В Южной Корее у них остались четверо взрослых детей. Сбежавший в начале июля в КНДР Чхве Ин Гук — старший сын экс-министра — рассказывал, что в Сеуле ему жилось нелегко. Его называли сыном "изменника родины". Это клеймо портило жизнь, мешало учиться и работать.

© AP Photo / Uriminzokkiri Сын бывшего главы МИД Южной Кореи Чхве Ин Гук. 6 июля 2019 © AP Photo / Uriminzokkiri Сын бывшего главы МИД Южной Кореи Чхве Ин Гук. 6 июля 2019

Пока родители были живы, Чхве Ин Гук несколько раз приезжал к ним в гости. Для этого он получал специальное разрешение сначала у южнокорейских, потом у северокорейских властей. Но бюрократические мытарства компенсировались тем, что на родине чучхе его родители считались чуть ли не национальными героями. Такое же расположение он чувствовал и к себе. После смерти отца и матери поводов для посещения Северной Кореи у Чхве Ин Гука не осталось. Тогда он и решился на постоянный переезд.

Пхеньян, всегда использовавший переезд в КНДР иностранных граждан в пропагандистских целях, не стал медлить с решением. Вскоре Чхве Ин Гук получил разрешение на проживание в Северной Корее. А все СМИ этой страны отрапортовали, что побег южнокорейского гражданина — еще одно свидетельство мирового превосходства идей чучхе.

В КНДР 73-летний перебежчик намерен заняться политикой, в частности, способствовать сближению Южной и Северной Кореи. Но в Сеуле вряд ли будут рады такому помощнику: там уже заявили, что Чхве Ин Гук выехал из страны без разрешения. Если он захочет вернуться, ему грозят арест, обвинения в незаконном пересечении границы и тюрьма. Но беглеца пока это не пугает. Он уверен, что билет в один конец оправдает все его ожидания.

© AP Photo / Ng Han Guan Парад в Пхеньяне по случаю 70-летия со дня образования КНДР © AP Photo / Ng Han Guan Парад в Пхеньяне по случаю 70-летия со дня образования КНДР

Из дезертира в киноактеры

Не только граждане Южной Кореи ищут счастья на Севере. Среди перебежчиков не раз оказывались граждане США. Несмотря на то что условия жизни в КНДР не всегда их радовали, карьера неожиданно шла в гору. Они, например, могли стать в Пхеньяне звездами кинематографа.

Бежавшие в КНДР американцы были в основном военнослужащими. После окончания в 1953 году войны на Корейском полуострове на 38-й параллели, где пролегла граница между Севером и Югом, были дислоцированы американские военные. В конце пятидесятых — начале шестидесятых, когда в разгаре была бойня во Вьетнаме, некоторые солдаты из страха попасть на эту войну бежали в соседнюю страну.

Так, четверо американцев, не сговариваясь, перебежали в КНДР. Первым беглецом в 1962 году стал военнослужащий Джеймс Джозеф Дреснок. Но в Пхеньяне он тут же угодил в плен. В том же году в "красную" Корею перебежал еще один американский солдат — Джерри Уэйн Пэрриш. Через три года к плененным американцам присоединился еще один земляк — Чарльз Роберт Дженкинс. К середине шестидесятых беглых солдат из армии США стало четверо. Ларри Аллен Эбшир бежал в страну чучхе по тем же причинам — в надежде избежать отправки во Вьетнам.

"Северокорейские ублюдки ненавидели нас лютой ненавистью. Они не считали нас людьми и превращали наши жизни в ад", — вспоминал Дженкинс годы плена.

© AP Photo Побег американского солдата Ларри Аллена Эбшира в демилитаризованной зоне. 28 мая 1962 года © AP Photo Побег американского солдата Ларри Аллена Эбшира в демилитаризованной зоне. 28 мая 1962 года

Спокойнее к положению военнопленного в КНДР относился Дреснок. В своих воспоминаниях он писал, что с самого начала рассматривал службу в армии как способ надолго уехать из США.

"С юных лет я был сыт по горло этой жизнью. Сначала — неудачный брак, потом — военная служба. Я был полным болваном. Оказавшись вдали от Америки, было только одно место, куда идти. Пятнадцатого августа средь бела дня, когда все обедали, я отправился в путь. Да, я боялся. Буду я жить или умру? И когда я ступил на минное поле и увидел его собственными глазами, я вспотел. Но я шел в надежде найти новую жизнь".

Сначала американских беглецов били, оказывали психологическое давление. Несмотря на пытки, по воспоминаниям всех четверых, питание у них было отменным. Пхеньянский режим хотел показать Западу, что упитанные пленные нисколько не сожалеют о побеге. Пропаганда КНДР убеждала: условия содержания американцев в плену лучше, чем у них на родине в США.

В начале семидесятых жизнь американских солдат в КНДР резко изменилась. В стране начал развиваться кинематограф и беглецам предложили стать актерами. Ким Ир Сен проявлял личную заинтересованность по этой части. Европейские лица в главных ролях, по мнению основателя северокорейской нации, усиливали пропагандистский эффект. Практически во всех фильмах и сериалах того периода американские военные исполняют главные роли.

"После первого фильма, как только я выходил на улицу, кто-то в восторге вопил: "Келтон Пак-Са (имя героя фильма. — Прим. ред.)!", и даже простые корейцы просили у меня автограф", — рассказывал Дженкинс о первых впечатлениях после внезапно обрушившейся славы.

В начале девяностых годов американцы получили право покидать страну. Но в США никто из них так и не вернулся. Кто-то остался в Северной Корее и даже получил гражданство, кто-то уехал в Японию. Но все четверо признали: Пхеньян стал их второй родиной поневоле.

© KCNA VIA KNS Лидер КНДР Ким Чен Ын во время посещения Дворца школьников "Путь учебы в 1000 ли". 1 июня 2019 © KCNA VIA KNS Лидер КНДР Ким Чен Ын во время посещения Дворца школьников "Путь учебы в 1000 ли". 1 июня 2019

Между тюрьмой и капитализмом

Не все иностранцы, приезжающие в КНДР, планируют остаться там надолго. Многие едут учиться или путешествовать, а в итоге оказываются за решеткой. Часто по надуманным властями причинам. Так, около месяца в северокорейской тюрьме провел 29-летний студент из Австралии Алек Сигли. В страну чучхе он прибыл в прошлом году как турист, но решил поучиться в Университете имени Ким Ир Сена в Пхеньяне. Он писал о жизни в Северной Корее и быстро стал популярным блогером.

В июне власти КНДР обвинили его в передаче зарубежным СМИ секретной информации и арестовали. К переговорам об освобождении подключились многие страны Запада, и Пхеньян отступил. В начале июля студента освободили.

Американскому студенту Отто Уормбиру повезло меньше. В тюрьме КНДР он провел почти полтора года. Как и Сигли, он приехал в Пхеньян как турист. В день, когда 23-летний гражданин США должен был покинуть КНДР, его задержали и обвинили в краже агитационного плаката. Американские власти вели длительные переговоры с властями Северной Кореи. Когда же Отто был освобожден и прибыл на родину, внезапно впал в кому, а вскоре умер. Оправдания северокорейских властей, что американец содержался в хороших условиях, никого не убедили. Пхеньян обвинили в том, что студенту не оказали медицинскую помощь, хотя еще в тюрьме он серьезно болел.

© REUTERS / Kyodo Студент из Австралии Алек Сигли в аэропорту Пекина © REUTERS / Kyodo Студент из Австралии Алек Сигли в аэропорту Пекина