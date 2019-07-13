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РИА Новости

Почему в США хотят расчленить Apple, Google и Facebook

Вчера, 08:00
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© AFP 2019 / Lionel BonaventureЛоготипы компаний Facebook, Apple, Google и Amazon
Логотипы компаний Facebook, Apple, Google и Amazon
© AFP 2019 / Lionel Bonaventure
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости, Наталья Дембинская. Представителей Google, Facebook, Apple и Amazon вызвали в конгресс в связи с антимонопольным расследованием, начатым Федеральной торговой комиссией и Минюстом. Американские законодатели уверены: гиганты Кремниевой долины обрели такую мощь, что буквально поработили рынок, и с этим срочно нужно что-то делать. Чем грозят "большой четверке" обвинения в монополизме и почему от крупнейших технологических компаний мира может в итоге ничего не остаться — в материале РИА Новости.

Захватили все

В рамках антимонопольного расследования Федеральной торговой комиссии (FTC) и Министерству юстиции предстоит разобраться, злоупотребляют ли IT-гиганты своим доминирующим положением.

Чиновники считают, что эти компании угрожают свободе рынка, навязывают потребителям неоправданно высокие цены, а также беспрепятственно собирают колоссальные объемы личных данных с помощью "бесплатных" сервисов и приложений.

© PA / Stefan RousseauЛоготип компании Google
Логотип компании Google
© PA / Stefan Rousseau
Логотип компании Google
"Google контролирует 94 процентов поиска в мобильных телефонах, Facebook с 2,7 миллиарда пользователей — крупнейшая социальная сеть в мире", — говорит конгрессмен Дэвид Чичиллини. Обе компании — совершенно явные монополии, считает он. На самом деле бесплатные приложения вовсе не бесплатны, поскольку осуществляют сбор пользовательских данных, нарушая неприкосновенности личной жизни. И что еще хуже — используют эти данные для нечестной конкуренции и устранения соперников — более мелких технологических компаний.
В том, что бизнес-модель Google нужно тщательно проверить, уверен и сенатор-республиканец Линдси Грэм. "Они получили слишком много власти, которую никто не ограничивает", — заявил он. А демократ Ричард Блументаль назвал ведущих игроков Кремниевой долины "хищниками" и потребовал применить к ним антимонопольные санкции.
Судебный комитет палаты представителей конгресса проведет серию слушаний по этой проблеме. Первое состоится 16 июля, где представители "большой четверки" попытаются убедить законодателей в том, что их доминирование не вредит рынку, а содействует инновациям.
Логотип Google
5 июля, 17:42
Google грозит штраф от Роскомнадзора за выборочную фильтрацию поиска

Миллиардные штрафы

Вряд ли их доводы произведут впечатление. В последние годы эти компании не раз становились фигурантами антимонопольных дел и платили огромные штрафы.

Так, Google в 2013-м уличили в копировании, чтобы улучшить собственные сервисы, а кроме того — в намеренном занижении позиций конкурентов в поисковой выдаче. Причем когда те пожаловались, их вообще пригрозили исключить из поиска. Решение Федеральной торговой комиссии тогда удивило даже ее собственных экспертов — расследование прекратили.

В 2016-м Федеральная антимонопольная служба России оштрафовала Google на 438 миллионов рублей за злоупотребление доминирующим положением на рынке предустановленных магазинов приложений в ОС Android. Европейская комиссия в 2017-м — на 2,42 миллиарда евро за злоупотребление доминирующим положением на рынке систем интернет-поиска, а в июле прошлого года — на рекордные 4,3 миллиарда евро.
© AFP 2019 / John ThysУчастники акции протеста против распространения дезинформации в социальной сети Facebook перед штаб-квартирой Европейского союза в Брюсселе
Участники акции протеста против распространения дезинформации в социальной сети Facebook перед штаб-квартирой Европейского союза в Брюсселе
© AFP 2019 / John Thys
Участники акции протеста против распространения дезинформации в социальной сети Facebook перед штаб-квартирой Европейского союза в Брюсселе
Претензии к Facebook не менее серьезны. По мнению аналитиков, социальная сеть получает личные данные пользователей почти бесплатно и, накопив их огромный объем, диктует рекламодателям цены. Как ожидается, компания вскоре заплатит пятимиллиардный штраф — за передачу данных 90 миллионов пользователей консалтинговой фирме Cambridge Analytica, занимавшейся предвыборной кампанией Дональда Трампа в 2016 году.
Кстати, сам президент США тоже не раз предлагал провести расследование в отношении гигантов Кремниевой долины. Особенно его беспокоят социальные платформы: он считает, что Google и Facebook, а заодно и Twitter ведут необъявленную войну против членов Консервативной партии США, подвергая их сообщения цензуре.
© РИА НовостиFacebook-аккаунт Дональда Трампа на экране монитора
Аккаунт в Facebook Дональда Трампа на экране монитора
© РИА Новости
Facebook-аккаунт Дональда Трампа на экране монитора
Что касается Apple, то тут проблема в онлайн-магазине App Store. В марте сенатор-демократ Элизабет Уоррен высказала мнение, что компания не имеет права поддерживать фирменный магазин приложений, размещая там собственное ПО. Это нарушает права сторонних разработчиков.
В июне они сами подали против компании Тима Кука коллективный иск. "Apple оставляет себе 30 процентов выручки с продаж, запрещает устанавливать стоимость менее 0,99 доллара и требует, чтобы цена всегда заканчивалась на 0,99. Из-за этого App Store переполнен — там свыше двух миллионов приложений, которые никто не видит", — негодуют разработчики.

Тянут одеяло на себя

Хотя всю "большую четверку" обвиняют в одном и том же — злоупотреблении доминирующим положением, об их солидарности говорить не приходится. Так, соучредитель Apple Стив Возняк на днях посоветовал всем уйти из социальной сети Facebook, чтобы сохранить конфиденциальность данных. Свой аккаунт он уже удалил.
© AFP 2019 / ANP/ Marcel AntonisseСтив Возняк на Всемирном форуме в Гааге . 18 ноября 2010
Стив Возняк на Всемирном форуме в Гааге . 18 ноября 2010
© AFP 2019 / ANP/ Marcel Antonisse
Стив Возняк на Всемирном форуме в Гааге . 18 ноября 2010
"Крупные технологические компании, в том числе Facebook, вторгаются в частную жизнь, — уверен Возняк. — Кто знает, может, мой телефон слушают прямо сейчас". Это притом что в незаконной прослушке подозревается и само "Яблоко".

Как показало прошлогоднее расследование газеты The New York Times, прослушка велась через специальные приложения, распространяемые все в том же App Store. В них содержался специальный код под названием Alphonso, активируемый при включении любого из "яблочных" гаджетов, утверждали авторы расследования.

Однако обвинения в монополизме Тим Кук отверг. "Не думаю, что кто-то в здравом уме может прийти к такому выводу. Наша доля гораздо скромнее, чем утверждают критики. У нас нет доминирующего положения ни на одном рынке. Полагаю, проверка, инициированная конгрессом, справедлива. Но мы не монополисты", — уверен он.
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМагазин Apple Store на 5-й авеню в Нью-Йорке
Магазин Apple Store на 5-й авеню в Нью-Йорке
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Магазин Apple Store на 5-й авеню в Нью-Йорке

Раздробить на части

В сложившейся ситуации законодатели готовы пойти на самые радикальные меры.

Как отметила кандидат в президенты США от Демократической партии Элизабет Уоррен, крупнейшие игроки Кремниевой долины "прошлись по конкуренции бульдозером, задушили инновации и ввели правила игры, которые вредят остальным". Поэтому с ними тоже нужно поступить жестко — раздробить на части.

По плану Уоррен, компании, чья годовая выручка превышает 25 миллиардов долларов, надо законодательно признать "платформенными утилитами", что лишит их права на одновременное владение и самой платформой и ее участниками. Они не смогут выкупать потенциальных конкурентов и использовать доминирующее положение, чтобы переходить в другие сферы бизнеса. Также предлагается запретить поставщикам платформы передавать данные о пользователях третьим лицам.
Кроме того, все недавние приобретения гигантов следует признать незаконными как антиконкурентные слияния. В этом случае Facebook придется избавиться от Instagram и WhatsApp, Amazon — от Zappos и Whole Foods, Google потеряет YouTube, а Apple распрощается с App Store.
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