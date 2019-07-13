Безупречный стиль и голливудский шик: культовые женские образы в кино

Для фильма "Унесенные ветром" дизайнер Уолтер Планкетт сшил более пяти тысяч оригинальных костюмов, но больше всего зрителям запомнились наряды главной героини романа Скарлетт О’Хары, роль которой исполнила Вивьен Ли. Тяжелые ткани, корсеты, обилие кружев и рюш навсегда вписали образ Скарлетт в энциклопедию моды того времени.
Для фильма "Унесенные ветром" дизайнер Уолтер Планкетт сшил более пяти тысяч оригинальных костюмов, но больше всего зрителям запомнились наряды главной героини романа Скарлетт О’Хары, роль которой исполнила Вивьен Ли. Тяжелые ткани, корсеты, обилие кружев и рюш навсегда вписали образ Скарлетт в энциклопедию моды того времени.
Клетчатое платье Людмилы Прокофьевны из фильма "Служебный роман" великолепно иллюстрирует советскую моду 70-х годов. Многие женщины начали подражать образу главной героини, не забывая повторять: "Теперь я буду выглядеть так всегда!"
Клетчатое платье Людмилы Прокофьевны из фильма "Служебный роман" великолепно иллюстрирует советскую моду 70-х годов. Многие женщины начали подражать образу главной героини, не забывая повторять: "Теперь я буду выглядеть так всегда!"
"То самое черное платье" для Холли Голайтли из фильма "Завтрак у Тиффани" создал лично Юбер де Живанши. Этот образ стал не просто культовым, но и, пожалуй, самым модным в истории кино.
"То самое черное платье" для Холли Голайтли из фильма "Завтрак у Тиффани" создал лично Юбер де Живанши. Этот образ стал не просто культовым, но и, пожалуй, самым модным в истории кино.
Для оскароносного двухсерийного фильма "Москва слезам не верит" художник по костюмам Жанна Мелконян разработала множество стильных нарядов, отражающих дух эпохи как 50-х годов, так и 70-х. Главная кокетка картины Людмила в исполнении Ирины Муравьевой все время появляется в образах, достойных обложки модного журнала.
Для оскароносного двухсерийного фильма "Москва слезам не верит" художник по костюмам Жанна Мелконян разработала множество стильных нарядов, отражающих дух эпохи как 50-х годов, так и 70-х. Главная кокетка картины Людмила в исполнении Ирины Муравьевой все время появляется в образах, достойных обложки модного журнала.
Знаменитое развевающееся белое платье Мэрилин Монро в одночасье сделало актрису иконой стиля и секс-символом. Любопытный факт: у героини по сюжету даже нет имени, в титрах указано лаконично: "Девушка".
Знаменитое развевающееся белое платье Мэрилин Монро в одночасье сделало актрису иконой стиля и секс-символом. Любопытный факт: у героини по сюжету даже нет имени, в титрах указано лаконично: "Девушка".
Для исполнительницы главной роли "Дневной красавицы" Луиса Бунюэля целую коллекцию образов собственноручно создал Ив Сен-Лоран. Строгие жакеты, консервативные юбки и "школьные" черные платья с воротничками не только идеально подчеркивают эклектичность характера героини, но и делают ее одной из самых стильных в кино.
Для исполнительницы главной роли "Дневной красавицы" Луиса Бунюэля целую коллекцию образов собственноручно создал Ив Сен-Лоран. Строгие жакеты, консервативные юбки и "школьные" черные платья с воротничками не только идеально подчеркивают эклектичность характера героини, но и делают ее одной из самых стильных в кино.
Полностью белый образ, в котором героиня Шэрон Стоун приходит на допрос и соблазняет детектива, стал культовым сразу же после выхода фильма "Основной инстинкт". Строгая сексуальность и изысканная классика обеспечили ей место в списке самых стильных киногероинь.
Полностью белый образ, в котором героиня Шэрон Стоун приходит на допрос и соблазняет детектива, стал культовым сразу же после выхода фильма "Основной инстинкт". Строгая сексуальность и изысканная классика обеспечили ей место в списке самых стильных киногероинь.
Лолита давно перекочевала с книжных страниц на обложки модных журналов. Школьные мини-юбки, кокетливые топы и прически с косами героини в исполнении Доминик Суэйн сформировали яркий и запоминающийся образ своенравной нимфетки.
Лолита давно перекочевала с книжных страниц на обложки модных журналов. Школьные мини-юбки, кокетливые топы и прически с косами героини в исполнении Доминик Суэйн сформировали яркий и запоминающийся образ своенравной нимфетки.
Хичкоковская картина "Поймать вора" полюбилась зрителям не только интригующим детективным сюжетом, но и вечерними нарядами героини Грейс Келли. Фильм номинировали на "Оскар" за лучший дизайн костюмов, а Грейс закрепила за собой звание одной из самых элегантных красавиц в мире.
Хичкоковская картина "Поймать вора" полюбилась зрителям не только интригующим детективным сюжетом, но и вечерними нарядами героини Грейс Келли. Фильм номинировали на "Оскар" за лучший дизайн костюмов, а Грейс закрепила за собой звание одной из самых элегантных красавиц в мире.
Сериал "Секс в большом городе" — бесконечный модный журнал, в котором обложка неизменно достается героине Сары Джессики Паркер — любительнице шопинга Кэрри Брэдшоу. В каждой серии девушка появляется в нарядах от именитых дизайнеров. Благодаря стильным образам Кэрри за Сарой Джессикой Паркер закрепился статус иконы стиля.
Сериал "Секс в большом городе" — бесконечный модный журнал, в котором обложка неизменно достается героине Сары Джессики Паркер — любительнице шопинга Кэрри Брэдшоу. В каждой серии девушка появляется в нарядах от именитых дизайнеров. Благодаря стильным образам Кэрри за Сарой Джессикой Паркер закрепился статус иконы стиля.
Красотка — сказка о Золушке для взрослых. Героиня Джулии Робертс из грубоватой девчонки с улицы превращается в утонченную леди из высшего общества. А помогает ей в этом талантливый художник по костюмам Мэрилин Вэнс. Именно она одела Вивиан в знаменитое платье в горошек и роковое красное.
Красотка — сказка о Золушке для взрослых. Героиня Джулии Робертс из грубоватой девчонки с улицы превращается в утонченную леди из высшего общества. А помогает ей в этом талантливый художник по костюмам Мэрилин Вэнс. Именно она одела Вивиан в знаменитое платье в горошек и роковое красное.
Платье из крепа, которое так не нравилось Барбаре Брыльске, пришлось по вкусу многим зрительницам СССР. Сразу после премьеры фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!" среди советских девушек стало модно копировать прическу с локонами, а также носить лисью шапку и, конечно же, знаменитое платье — как у Нади.
Платье из крепа, которое так не нравилось Барбаре Брыльске, пришлось по вкусу многим зрительницам СССР. Сразу после премьеры фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!" среди советских девушек стало модно копировать прическу с локонами, а также носить лисью шапку и, конечно же, знаменитое платье — как у Нади.
Пожалуй, самая стильная девушка Джеймса Бонда — это героиня в исполнении Евы Грин. Великолепное фиолетовое платье в пол от Версаче превратило обычного бухгалтера в роковую женщину, от которой невозможно отвести взгляд.
Пожалуй, самая стильная девушка Джеймса Бонда — это героиня в исполнении Евы Грин. Великолепное фиолетовое платье в пол от Версаче превратило обычного бухгалтера в роковую женщину, от которой невозможно отвести взгляд.
Мерил Стрип сыграла самую стильную начальницу в кинематографе в фильме "Дьявол носит Prada". Главная героиня появляется в нарядах от Валентино, Миу Миу, Кельвина Кляйна, Патрисии Филд и, разумеется, Прада.
Мерил Стрип сыграла самую стильную начальницу в кинематографе в фильме "Дьявол носит Prada". Главная героиня появляется в нарядах от Валентино, Миу Миу, Кельвина Кляйна, Патрисии Филд и, разумеется, Прада.
Черное каре с челкой, белая рубашка oversize и черные капри вошли в моду 90-х благодаря культовому фильму Квентина Тарантино "Криминальное чтиво". Стиль Мии Уоллес в исполнении Умы Турман — сочетание классики и небрежной сексуальности.
Черное каре с челкой, белая рубашка oversize и черные капри вошли в моду 90-х благодаря культовому фильму Квентина Тарантино "Криминальное чтиво". Стиль Мии Уоллес в исполнении Умы Турман — сочетание классики и небрежной сексуальности.