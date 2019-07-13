Безупречный стиль и голливудский шик: культовые женские образы в кино

Кинематограф и мода неразрывно связаны и постоянно влияют друг на друга. Откуда возникает стильный образ, ставший легендой: с обложки модного журнала или из любимого кинофильма? Очаровательная Одри Хепберн в роли Холли Голайтли прославила не только ювелирный магазин Tiffany, но и сделала культовым знаменитый образ в черном платье макси с длинными перчатками и высокой прической. А любимая блондинка Альфреда Хичкока Грейс Келли вошла в историю моды с безупречными нарядами в фильме "Поймать вора", который, кстати, номинировался на "Оскар" за лучший дизайн костюмов.