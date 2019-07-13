Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = photo wide_mode=
2019-07-13T08:06Z
https://ria.ru/20190713/1556355693.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155622/03/1556220318_0:0:1422:800_1036x0_80_0_0_d609510511e3ef1ec3613069f9937962.jpg
РИА Новости
Культура

Безупречный стиль и голливудский шик: культовые женские образы в кино

Вчера, 08:00
14860
Кинематограф и мода неразрывно связаны и постоянно влияют друг на друга. Откуда возникает стильный образ, ставший легендой: с обложки модного журнала или из любимого кинофильма? Очаровательная Одри Хепберн в роли Холли Голайтли прославила не только ювелирный магазин Tiffany, но и сделала культовым знаменитый образ в черном платье макси с длинными перчатками и высокой прической. А любимая блондинка Альфреда Хичкока Грейс Келли вошла в историю моды с безупречными нарядами в фильме "Поймать вора", который, кстати, номинировался на "Оскар" за лучший дизайн костюмов.
© Metro-Goldwyn-Mayer (1939)

Для фильма "Унесенные ветром" дизайнер Уолтер Планкетт сшил более пяти тысяч оригинальных костюмов, но больше всего зрителям запомнились наряды главной героини романа Скарлетт О’Хары, роль которой исполнила Вивьен Ли. Тяжелые ткани, корсеты, обилие кружев и рюш навсегда вписали образ Скарлетт в энциклопедию моды того времени.

Кадр из фильма Унесенные ветром
1 из 15

Для фильма "Унесенные ветром" дизайнер Уолтер Планкетт сшил более пяти тысяч оригинальных костюмов, но больше всего зрителям запомнились наряды главной героини романа Скарлетт О’Хары, роль которой исполнила Вивьен Ли. Тяжелые ткани, корсеты, обилие кружев и рюш навсегда вписали образ Скарлетт в энциклопедию моды того времени.

© Metro-Goldwyn-Mayer (1939)
© Мосфильм (1977)

Клетчатое платье Людмилы Прокофьевны из фильма "Служебный роман" великолепно иллюстрирует советскую моду 70-х годов. Многие женщины начали подражать образу главной героини, не забывая повторять: "Теперь я буду выглядеть так всегда!"

Кадр из фильма Служебный роман
2 из 15

Клетчатое платье Людмилы Прокофьевны из фильма "Служебный роман" великолепно иллюстрирует советскую моду 70-х годов. Многие женщины начали подражать образу главной героини, не забывая повторять: "Теперь я буду выглядеть так всегда!"

© Мосфильм (1977)
© Jurow-Shepherd (1961)

"То самое черное платье" для Холли Голайтли из фильма "Завтрак у Тиффани" создал лично Юбер де Живанши. Этот образ стал не просто культовым, но и, пожалуй, самым модным в истории кино.

Кадр из фильма Завтрак у Тиффани
3 из 15

"То самое черное платье" для Холли Голайтли из фильма "Завтрак у Тиффани" создал лично Юбер де Живанши. Этот образ стал не просто культовым, но и, пожалуй, самым модным в истории кино.

© Jurow-Shepherd (1961)
© Мосфильм (1979)

Для оскароносного двухсерийного фильма "Москва слезам не верит" художник по костюмам Жанна Мелконян разработала множество стильных нарядов, отражающих дух эпохи как 50-х годов, так и 70-х. Главная кокетка картины Людмила в исполнении Ирины Муравьевой все время появляется в образах, достойных обложки модного журнала.

Кадр из фильма Москва слезам не верит
4 из 15

Для оскароносного двухсерийного фильма "Москва слезам не верит" художник по костюмам Жанна Мелконян разработала множество стильных нарядов, отражающих дух эпохи как 50-х годов, так и 70-х. Главная кокетка картины Людмила в исполнении Ирины Муравьевой все время появляется в образах, достойных обложки модного журнала.

© Мосфильм (1979)
© AP Photo / Matty Zimmerman

Знаменитое развевающееся белое платье Мэрилин Монро в одночасье сделало актрису иконой стиля и секс-символом. Любопытный факт: у героини по сюжету даже нет имени, в титрах указано лаконично: "Девушка".

Мэрилин Монро на съемках фильма Зуд седьмого года
5 из 15

Знаменитое развевающееся белое платье Мэрилин Монро в одночасье сделало актрису иконой стиля и секс-символом. Любопытный факт: у героини по сюжету даже нет имени, в титрах указано лаконично: "Девушка".

© AP Photo / Matty Zimmerman
© Paris Film Productions (1967)

Для исполнительницы главной роли "Дневной красавицы" Луиса Бунюэля целую коллекцию образов собственноручно создал Ив Сен-Лоран. Строгие жакеты, консервативные юбки и "школьные" черные платья с воротничками не только идеально подчеркивают эклектичность характера героини, но и делают ее одной из самых стильных в кино.

Кадр из фильма Дневная красавица
6 из 15

Для исполнительницы главной роли "Дневной красавицы" Луиса Бунюэля целую коллекцию образов собственноручно создал Ив Сен-Лоран. Строгие жакеты, консервативные юбки и "школьные" черные платья с воротничками не только идеально подчеркивают эклектичность характера героини, но и делают ее одной из самых стильных в кино.

© Paris Film Productions (1967)
© Canal+ [fr] (1992)

Полностью белый образ, в котором героиня Шэрон Стоун приходит на допрос и соблазняет детектива, стал культовым сразу же после выхода фильма "Основной инстинкт". Строгая сексуальность и изысканная классика обеспечили ей место в списке самых стильных киногероинь.

Кадр из фильма Основной инстинкт
7 из 15

Полностью белый образ, в котором героиня Шэрон Стоун приходит на допрос и соблазняет детектива, стал культовым сразу же после выхода фильма "Основной инстинкт". Строгая сексуальность и изысканная классика обеспечили ей место в списке самых стильных киногероинь.

© Canal+ [fr] (1992)
© Pathé (1997)

Лолита давно перекочевала с книжных страниц на обложки модных журналов. Школьные мини-юбки, кокетливые топы и прически с косами героини в исполнении Доминик Суэйн сформировали яркий и запоминающийся образ своенравной нимфетки.

Кадр из фильма Лолита
8 из 15

Лолита давно перекочевала с книжных страниц на обложки модных журналов. Школьные мини-юбки, кокетливые топы и прически с косами героини в исполнении Доминик Суэйн сформировали яркий и запоминающийся образ своенравной нимфетки.

© Pathé (1997)
© Paramount Pictures (1954)

Хичкоковская картина "Поймать вора" полюбилась зрителям не только интригующим детективным сюжетом, но и вечерними нарядами героини Грейс Келли. Фильм номинировали на "Оскар" за лучший дизайн костюмов, а Грейс закрепила за собой звание одной из самых элегантных красавиц в мире.

Кадр из фильма Поймать вора
9 из 15

Хичкоковская картина "Поймать вора" полюбилась зрителям не только интригующим детективным сюжетом, но и вечерними нарядами героини Грейс Келли. Фильм номинировали на "Оскар" за лучший дизайн костюмов, а Грейс закрепила за собой звание одной из самых элегантных красавиц в мире.

© Paramount Pictures (1954)
© HBO (1998-2004)

Сериал "Секс в большом городе" — бесконечный модный журнал, в котором обложка неизменно достается героине Сары Джессики Паркер — любительнице шопинга Кэрри Брэдшоу. В каждой серии девушка появляется в нарядах от именитых дизайнеров. Благодаря стильным образам Кэрри за Сарой Джессикой Паркер закрепился статус иконы стиля.

Кадр из сериала Секс в большом городе
10 из 15

Сериал "Секс в большом городе" — бесконечный модный журнал, в котором обложка неизменно достается героине Сары Джессики Паркер — любительнице шопинга Кэрри Брэдшоу. В каждой серии девушка появляется в нарядах от именитых дизайнеров. Благодаря стильным образам Кэрри за Сарой Джессикой Паркер закрепился статус иконы стиля.

© HBO (1998-2004)
© Touchstone Pictures (1990)

Красотка — сказка о Золушке для взрослых. Героиня Джулии Робертс из грубоватой девчонки с улицы превращается в утонченную леди из высшего общества. А помогает ей в этом талантливый художник по костюмам Мэрилин Вэнс. Именно она одела Вивиан в знаменитое платье в горошек и роковое красное.

Кадр из фильма Красотка
11 из 15

Красотка — сказка о Золушке для взрослых. Героиня Джулии Робертс из грубоватой девчонки с улицы превращается в утонченную леди из высшего общества. А помогает ей в этом талантливый художник по костюмам Мэрилин Вэнс. Именно она одела Вивиан в знаменитое платье в горошек и роковое красное.

© Touchstone Pictures (1990)
© РИА Новости / В. Алисов / Перейти в фотобанк

Платье из крепа, которое так не нравилось Барбаре Брыльске, пришлось по вкусу многим зрительницам СССР. Сразу после премьеры фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!" среди советских девушек стало модно копировать прическу с локонами, а также носить лисью шапку и, конечно же, знаменитое платье — как у Нади.

Актеры Барбара Брыльска и Андрей Мягков на съемках фильма Ирония судьбы
12 из 15

Платье из крепа, которое так не нравилось Барбаре Брыльске, пришлось по вкусу многим зрительницам СССР. Сразу после премьеры фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!" среди советских девушек стало модно копировать прическу с локонами, а также носить лисью шапку и, конечно же, знаменитое платье — как у Нади.

© РИА Новости / В. Алисов
Перейти в фотобанк
© Metro-Goldwyn-Mayer (2006)

Пожалуй, самая стильная девушка Джеймса Бонда — это героиня в исполнении Евы Грин. Великолепное фиолетовое платье в пол от Версаче превратило обычного бухгалтера в роковую женщину, от которой невозможно отвести взгляд.

Кадр из фильма Казино Рояль
13 из 15

Пожалуй, самая стильная девушка Джеймса Бонда — это героиня в исполнении Евы Грин. Великолепное фиолетовое платье в пол от Версаче превратило обычного бухгалтера в роковую женщину, от которой невозможно отвести взгляд.

© Metro-Goldwyn-Mayer (2006)
© 20th Century Fox Film Corporation (2006)

Мерил Стрип сыграла самую стильную начальницу в кинематографе в фильме "Дьявол носит Prada". Главная героиня появляется в нарядах от Валентино, Миу Миу, Кельвина Кляйна, Патрисии Филд и, разумеется, Прада.

Кадр из фильма Дьявол носит Prada
14 из 15

Мерил Стрип сыграла самую стильную начальницу в кинематографе в фильме "Дьявол носит Prada". Главная героиня появляется в нарядах от Валентино, Миу Миу, Кельвина Кляйна, Патрисии Филд и, разумеется, Прада.

© 20th Century Fox Film Corporation (2006)
© A Band Apart/Jersey Films/Miramax Films (1994)

Черное каре с челкой, белая рубашка oversize и черные капри вошли в моду 90-х благодаря культовому фильму Квентина Тарантино "Криминальное чтиво". Стиль Мии Уоллес в исполнении Умы Турман — сочетание классики и небрежной сексуальности.

Кадр из фильма Криминальное чтиво
15 из 15

Черное каре с челкой, белая рубашка oversize и черные капри вошли в моду 90-х благодаря культовому фильму Квентина Тарантино "Криминальное чтиво". Стиль Мии Уоллес в исполнении Умы Турман — сочетание классики и небрежной сексуальности.

© A Band Apart/Jersey Films/Miramax Films (1994)
123863318
КультураСтиль жизни
Рекомендуем
Женщина разделась в московском метро, чтобы мужчина уступил ей место
Женщина разделась в московском метро, чтобы ей уступили место
РИА
Новости
Подозреваемый Константин Вавилов. Стоп-кадр оперативного видео
В Башкирии заживо сожгли пару: женщина дала показания перед смертью
Стокилограммовая золотая монета номинальной стоимостью в $1 млн и весом в 100 кг в Музее Боде
Американский Федрезерв испугался золотого стандарта
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский прокомментировал разговор с Путиным
Лента
новостей
Раковые клетки
Ускоренное старение поможет победить рак, заявляют российские ученые
Девушка спит в салоне самолета
Российские туристы выбрали лучшее время для вылетов
Певица Светлана Лобода
СМИ: Лобода из-за гримерки устроила скандал на фестивале в Санкт-Петербурге
В США более 600 тысяч человек планируют штурмовать "Зону 51"
Блюда на шведском столе
Турецкий отельер рассказал, как на шведский стол повторно ставят продукты
Работа с пчелами в рамочном улье на пасеке
Россельхознадзор рассказал о причинах массовой гибели пчел
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
В Чечне решили переименовать родовое село Кадырова
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский прокомментировал разговор с Путиным
Новый тренер по хоккею, переходы Сутормина и завершение карьеры Бобровой
Новый тренер по хоккею, переходы Сутормина и завершение карьеры Бобровой
Певец Олег Газманов
Олег Газманов рассказал, как боролся с алкогольной зависимостью
Монеты номиналом один рубль, один евро на банкноте один доллар США
Правительство одобрило изменения в законодательстве об операциях с валютой
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:30Число погибших при крушении судна у побережья Туниса возросло до 82 человек
02:12Пьяные военные ВСУ избили своего командира из-за премии, сообщили в ЛНР
02:09Марокканские моряки спасли 161 нелегального мигранта в Средиземном море
02:06Пушков прокомментировал возможные санкции США против Турции из-за С-400
01:58Ночной велофестиваль в Москве собрал более 15 тысяч участников
01:26В Кувейте военных подключат к обеспечению безопасности морских портов
01:16Мосгоризбирком не прокомментировал решения по кандидатам по 43-му округу
01:13Зеленский искупался вместе с украинцами в Черном море
01:04Эр-Рияд призвал Доху не мешать катарцам, желающим совершить хадж
00:56Бойко назвал последствия "дикой" политики Киева в отношениях с Россией
00:47Кандидат в МГД Гудков заявил о намерении обжаловать проверку подписей
00:42Немецкие СМИ сообщили о "точке невозврата" для Турции из-за С-400
00:39В заповеднике Приморья сняли на видео неизвестного экспертам леопарда
00:37Соболь откажут в регистрации на выборах в Мосгордуму, заявил Венедиктов
00:21В ОАЭ подготовили первых операторов ядерного реактора
23:56"Оппозиционная платформа" поспособствует переговорам Киева с ДНР и ЛНР
23:47Силовики обстреляли район фильтровальной станции в Донбассе, заявили в ДНР
23:32СМИ рассказали, когда США объявят о санкциях против Турции из-за С-400
23:30Бойко назвал ситуацию с отношением к журналистам на Украине "драматической"
23:23Отремонтировавших "Протон-М" специалистов представят к госнаградам
Лента новостейМолния