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РИА Новости

Смерть с доставкой на дом. Как ставят мины удаленно

Вчера, 08:00
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© Фото : НПО "Сплав"РСЗО "Смерч"
РСЗО Смерч
© Фото : НПО "Сплав"
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости, Андрей Коц. По оценкам экспертов ООН, противопехотные мины ежегодно убивают и калечат 26 тысяч человек в 75 странах. Это оружие, известное с конца XIX века, постоянно совершенствовалось, становясь все более смертоносным и изощренным. Менялись и способы минирования. Если в годы Второй мировой саперы ставили мины вручную, то сегодня это делается дистанционно. Как именно — в материале РИА Новости.

Сорок гектаров

Минные поля применяют практически во всех видах боевых операций: в обороне, наступлении, во встречном бою. Как правило — чтобы не позволить резервам противника добраться до места назначения, заблокировать фланги и пути обхода, затруднить воздушный десант.
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Взрывной характер. Самые опасные отечественные противотанковые мины
Главное преимущество дистанционного способа — скорость установки минных заграждений и их массовость. Современные технологии позволяют за считаные минуты засеять смертоносными "закладками" большую территорию. Это может резко замедлить темпы наступления противника или вовсе закрыть для него целое направление.
"Номенклатура средств для дистанционной постановки минных полей обширна, — поясняет РИА Новости главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский. — К ним относятся в том числе разовые бомбовые кассеты авиации. Например, КМГУ — кассеты малогабаритные универсальные, которые могут снаряжаться минами. Бомбардировщик проходит над заданным районом и буквально рассыпает мины. При контакте с землей они автоматически встают на боевой взвод. Для большой дальности эффективны реактивные системы залпового огня "Смерч" и "Ураган" калибра 300 и 220 миллиметров соответственно. Аналогичное снаряжение есть и для РСЗО калибра 122 миллиметра — систем "Град" и "Торнадо-Г".
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкБоевые машины РСЗО "Торнадо-Г"
Боевые машины РСЗО Торнадо-Г
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Боевые машины РСЗО "Торнадо-Г"
Среди подобных боеприпасов, например, реактивный снаряд 9М55К4 для РСЗО "Смерч". Каждый несет 25 противотанковых мин ПТМ-3 с электронным неконтактным взрывателем. На нисходящей траектории полета головная часть отделяется и мины пиропатроном выталкиваются из корпуса. Одновременно начинается процесс их перевода в боевое положение, который заканчивается через 90-100 секунд после касания поверхности.
Одним залпом "Смерч" может установить 300 таких боеприпасов на дальностях до 70 километров. Общая площадь минирования в этом случае составляет 40 гектаров, а расстояние между минами не превышает 13 метров. Более чем достаточно для того, чтобы остановить танковый прорыв противника.

На ближней дистанции

Для дистанционного минирования на ближних дистанциях в советской и российской армии долгое время применялись универсальные минные заградители УМЗ на базе грузовика ЗИЛ-131В. В его кузове размещены шесть специальных поворотных пусковых устройств, конструкция которых обеспечивает наведение в двух плоскостях. В каждой пусковой — по 30 стволов для отстрела кассет с минами. По своей конструкции они аналогичны друг другу, разве что есть отличия в боевом снаряжении.
© Кадр из видео Richtschutzen на YoutubeУниверсальный минный заградитель (УМЗ) на базе грузовика ЗИЛ-131
Универсальный минный заградитель (УМЗ) на базе грузовика ЗИЛ-131
© Кадр из видео Richtschutzen на Youtube
Универсальный минный заградитель (УМЗ) на базе грузовика ЗИЛ-131
Так, кассеты семейства КСФ-1 несут до 72 противопехотных мин ПФМ-1 или ПФМ-1С. УЗМ обеспечивает выброс мин на 30-35 метров. Кассеты КСО-1 несут по восемь противопехотных мин ПОМ-1, дальность стрельбы — до 35 метров. Кассета КПОМ-2 несет четыре противопехотные мины ПОМ-2 и два вышибных заряда, позволяющие выбрасывать боеприпасы на дальность порядка 100-140 метров. Для установки противотанковых минных полей предназначены кассеты линейки КПТМ, содержащие от одной до трех мин ПТМ-1, ПТМ-3 или ПТМ-4. Максимальная дальность минирования с использованием таких кассет — 100 метров.
В будущем на смену УМЗ придут перспективные минные заградители, создаваемые в рамках опытно-конструкторских работ "Клещ-Г" и впервые продемонстрированные широкой публике на форуме "Армия-2019". Семейство этих машин представлено тяжелым УМЗ-Г на гусеничном шасси с боекомплектом 270 кассет, средним УМЗ-К на базе бронеавтомобиля "Астейс", снаряжаемым 180 кассетами, и легким заградителем на основе "Тайфуна-ВДВ" с 60 кассетами.
© Фото : А.В. Карпенко/ ВТС "Бастион"Универсальный минный заградитель УМЗ-Г "Клещ-Г"
Универсальный минный заградитель УМЗ-Г Клещ-Г
© Фото : А.В. Карпенко/ ВТС "Бастион"
Универсальный минный заградитель УМЗ-Г "Клещ-Г"
Техника оборудована спутниковой навигацией с возможностью прокладки маршрутов движения. При этом заградители в автоматическом режиме передают данные командованию с координатами и характеристиками минных полей. В ближайшее время эти машины должны отправиться на испытательные полигоны.

Перекрыть границу

Системы дистанционного минирования местности широко применялись во всех крупных вооруженных конфликтах последних десятилетий. В Афганистане советская авиация разбрасывала мины на вероятных путях выдвижения караванов с боевиками из Пакистана.
На этой войне широко применялась вертолетная система минирования ВСМ-1, устанавливавшаяся на внешних подвесках транспортно-боевых Ми-8. Сброс мин производился экипажем с высот от 30 до 150 метров при скорости полета до 160 километров в час. В зависимости от типа используемых боеприпасов ВСМ-1 позволял заминировать полосу длиной от 400 до 2000 метров при ширине в 35-65 метров. В течение всего одной минуты Ми-8 мог разбросать до 8,5 тысячи противопехотных мин. Этого с лихвой хватало, чтобы надежно перекрыть горные тропы душманов или "запереть" банду в горах.
© Фото : Пресс-служба Центрального военного округаВертолетная система минирования ВСМ-1
Вертолетная система минирования ВСМ-1
© Фото : Пресс-служба Центрального военного округа
Вертолетная система минирования ВСМ-1
"Во время контртеррористической операции на Кавказе дистанционное минирование применялось для прикрытия направлений, по которым в Россию с территории иностранных государств перебрасывались боевики и вооружение, — рассказал Виктор Мураховский. — Применялась эта тактика и в ходе сирийской войны. Сирийская арабская армия дистанционно минировала дороги и направления, по которым боевики перебрасывали из соседних стран вооружение, боеприпасы и личный состав, а также пытались вывозить нефть и продукты нефтепереработки. Однако дистанционное минирование в этом конфликте применялось редко, так как террористы успели растащить необходимое оборудование с захваченных военных баз и складов хранения боеприпасов".
Важный момент: все мины, устанавливаемые дистанционно, оборудованы элементами самоликвидации. Это сделано для того, чтобы, во-первых, на них не подорвались дружественные войска в случае изменения тактической обстановки. И, во-вторых, — чтобы упростить задачу по разминированию местности после завершения вооруженного конфликта.
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Виктор МураховскийМи-8Министерство обороны РФБезопасность
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