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2019-07-13T01:30Z
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РИА Новости

Врио главы Пентагона обсудил с министром обороны Турции поставки С-400

Вчера, 23:54
20267
© REUTERS / Turkish Defence MinistryПоставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
© REUTERS / Turkish Defence Ministry
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
АНКАРА, 12 июл – РИА Новости. Главы минобороны Турции и США Хулуси Акар и Марк Эспер обсудили по телефону поставку Анкаре российских зенитно-ракетных комплексов С-400, сообщило турецкое военное ведомство.
Акар объяснил своему американскому коллеге, что покупка российских систем является необходимостью, поскольку "Турция по-прежнему находится под серьезной воздушной угрозой". О какой именно угрозе идет речь, министр не уточнил.
Глава турецкого минобороны добавил, что Анкара продолжает рассматривать предложение США о покупке американских комплексов ПВО Patriot. Ранее Вашингтон предлагал Турции купить Patriot как альтернативу С-400.
Акар отметил, что приобретение Турцией С-400 не означает изменения стратегической позиции страны.
Кадры прибытия С-400 в Турцию
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Опубликовано видео отправки первой партии С-400 в Турцию
Как сообщалось ранее, два российских самолета с первой партией компонентов ЗРК С-400 приземлились в пятницу на авиабазе Мюртед в провинции Анкара.
По условиям сделки, заключенной в 2017 году, Россия поставит Турции четыре дивизиона С-400 за два с половиной миллиарда долларов. Часть этой суммы заказчик оплатит сам, другую — за счет российского кредита.
Покупка новейших российских систем ПВО спровоцировала международный скандал, когда Вашингтон потребовал отказаться от сделки и взамен приобрести их комплексы Patriot. При этом США угрожали Анкаре задержкой или вообще отменой поставок новейших истребителей F-35. Но Турция отказалась разрывать контракт.
С-400 "Триумф" предназначены для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, а также наземных объектов. Дальность действия комплексов достигает 400 километров, они способны поражать цели на высоте до 30 километров.
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Минобороны ТурцииС-400 «Триумф»F-35ТурцияСШАВ мире
Популярные комментарии
Где гарантии, что турки не передадут американцем с400
13 июля, 01:27
anonymous .
1620107
"Анкара продолжает рассматривать предложение США о покупке американских комплексов ПВО Patriot". Ну, что здесь скажешь?... Молодцы! Поэтому и Крым доисторический потеряли при такой стратегии...
13 июля, 01:29
Иван Добрый
1000019
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