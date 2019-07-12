Врио главы Пентагона обсудил с министром обороны Турции поставки С-400

АНКАРА, 12 июл – РИА Новости. Главы минобороны Турции и США Хулуси Акар и Марк Эспер обсудили по телефону поставку Анкаре российских зенитно-ракетных комплексов С-400, сообщило турецкое военное ведомство.
Акар объяснил своему американскому коллеге, что покупка российских систем является необходимостью, поскольку "Турция по-прежнему находится под серьезной воздушной угрозой". О какой именно угрозе идет речь, министр не уточнил.
Глава турецкого минобороны добавил, что Анкара продолжает рассматривать предложение США о покупке американских комплексов ПВО Patriot. Ранее Вашингтон предлагал Турции купить Patriot как альтернативу С-400.
Акар отметил, что приобретение Турцией С-400 не означает изменения стратегической позиции страны.
Как сообщалось ранее, два российских самолета с первой партией компонентов ЗРК С-400 приземлились в пятницу на авиабазе Мюртед в провинции Анкара.
По условиям сделки, заключенной в 2017 году, Россия поставит Турции четыре дивизиона С-400 за два с половиной миллиарда долларов. Часть этой суммы заказчик оплатит сам, другую — за счет российского кредита.
Покупка новейших российских систем ПВО спровоцировала международный скандал, когда Вашингтон потребовал отказаться от сделки и взамен приобрести их комплексы Patriot. При этом США угрожали Анкаре задержкой или вообще отменой поставок новейших истребителей F-35. Но Турция отказалась разрывать контракт.
С-400 "Триумф" предназначены для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, а также наземных объектов. Дальность действия комплексов достигает 400 километров, они способны поражать цели на высоте до 30 километров.
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