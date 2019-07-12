Пентагон передумал комментировать поставки С-400 в Турцию

ВАШИНГТОН, 12 июл – РИА Новости. Министерство обороны США отменило брифинг, который планировался в пятницу для журналистов в связи с началом поставок российских зенитно-ракетных комплексов С-400 в Турцию.

"Брифинга сегодня не будет", - сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Изначально, в Пентагоне планировали провести брифинг в районе 11.00, затем около 14.00, но оба раза мероприятие откладывалось по неназванной причине. Кроме того, утром в пятницу в пресс-службе Пентагона РИА Новости сообщили, что по ситуации с С-400 министерством будет сделано официальное заявление, однако по данным на 16.30 (23.30 мск) его так и не последовало.

Единственный комментарий по ситуации в пятницу дал исполняющий обязанности главы Пентагона Марк Эспер. Он сообщил, что обсудит вопрос поставки российских С-400 в Турцию со своим турецким коллегой в пятницу, и подтвердил, что "позиция по F-35 не изменилась". Также он пообещал, что после этого разговора будут сделаны дополнительные заявления. Позднее стало известно, что беседа состоялась.

Ни Белый дом, ни госдеп пока никак не прокомментировали ситуацию с С-400.

Контракт на поставку четырех дивизионов С-400 на 2,5 миллиарда долларов был заключен в 2017 году. Часть сделки по С-400 Турция оплатит сама, часть - за счет российского кредита. По словам вице-премьера РФ Юрия Борисова, контракт предусматривает опцион после выполнения основной части поставки.