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РИА Новости

На дом оскорбившего Путина журналиста повесили позорную табличку

Вчера, 23:20
114007
© Rustavi 2Георгий Габуния
Георгий Габуния
© Rustavi 2
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. В Тбилиси на дом журналиста "Рустави 2" Георгия Габунии, оскорбившего президента России Владимира Путина, повесили позорную табличку, пишет "КП".
На ней было написано: "В этом доме гнездится злой петушара Георгий". Табличка провисела на здании несколько дней.
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По словам жильцов дома, выходки телеведущего регулярно приводят к митингам против него.
"Потому и завел Георгий себе охрану. Два амбала прямо до лифта провожают этого дурака и встречают", — рассказал сосед его родителей Ваха.
По словам мужчины, Габуния единственный журналист с телохранителями в стране. Знакомый семьи признался, что раньше ведущий был совершенно другим.
"После школы уехал учиться в Италию, приезжал на каникулы, уезжал. Вообще семья такая закрытая у них. А потом — как понесло его! То одно, то другое", — поделился он.
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По его словам, родители оскандалившегося журналиста, у которых тоже есть квартира в этом доме, замкнулись в себе.
"Стыдно людям в глаза, наверное, смотреть", — предположил Ваха.
Сосед отметил, что раньше гендиректор "Рустави 2" Ника Гварамия по вечерам постоянно наведывался к Габунии. Он добавил, что теперь телеведущий редко бывает в этом доме, так как купил еще одну квартиру в престижном районе.
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9 июля, 19:42
Жители Грузии оценили решение Путина по санкциям
Ранее журналист Георгий Габуния в эфире программы "P. S." нецензурно выругался в адрес Путина, его родителей и оскорбил всех россиян. Этот поступок вызвал возмущение у зрителей, сотни жителей Тбилиси в ночь на понедельник вышли на улицы перед зданием канала и потребовали уволить телеведущего и гендиректора "Рустави 2" Нику Гварамию. Руководство канала назвало инцидент неприемлемым, но отказалось увольнять Георгия Габунию.
Госдума рекомендовала правительству рассмотреть целесообразность применения санкций в отношении Грузии. Путин высказался против введения санкций в отношении Тбилиси "из-за уважения к грузинскому народу". Российский лидер также не поддержал идею о возбуждении дела против оскорбившего его журналиста.
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10 июля, 19:08
Пушков прокомментировал антироссийский выпад гендиректора "Рустави 2"
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Обсудить 52
Рустави 2ГрузияВ мире
Популярные комментарии
Это где же учат, на журфаках такой этике-эстетике? Какой он журналист, в самом вонючем бомжатнике такие выражения посчитают ниже своего достоинства.
13 июля, 00:37
Козьма Прутков
208001112
Сейчас пойдет разбор всей жизни журналиста, чтоб показать, что он не прав, назвав царя Иродом. Свобода мысли и слова, говорите?
13 июля, 00:10
ХБХайт Баратс
162407189
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