Виноделы собрались у офиса "Рустави 2" и потребовали отдать им гендиректора

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Жители винодельческого региона Грузии — Кахетии — провели акцию протеста у здания телекомпании "Рустави 2" с требованием отставки генерального директора канала Ники Гварамии за его высказывания о вине и экспорте в Россию. Об этом Жители винодельческого региона Грузии — Кахетии — провели акцию протеста у здания телекомпании "Рустави 2" с требованием отставки генерального директора канала Ники Гварамии за его высказывания о вине и экспорте в Россию. Об этом сообщает Sputnik Грузия.

В митинге приняли участие несколько десятков человек. Протестующие сочли слова Гварамии оскорблением всей Кахетии и древней винодельческой культуры страны. Надпись на одном из плакатов гласила: "Мы приехали, чтобы забрать Нику Гварамию в Телави, у него ядовитый язык — пусть опрыскивает виноградники".

Ранее днем виноделы на полчаса перекрыли трассу Вазиани — Гомбори — Телави в знак протеста против агрессивных высказываний гендиректора "Рустави 2". В ответ на это Гварамия написал в фейсбуке, что "ссать хотел в вино и всю продукцию тех, кто ради российского рынка поддержит продающий интересы страны режим".

В среду глава телеканала оказался в центре скандала после того, как грубо высказался о производителях грузинского вина и минералки. По его словам, российский рынок не стоит того, чтобы в стране глушили свободу слова.

Под свободой слова Гварамия, очевидно, подразумевает нецензурную брань в адрес президента России Владимира Путина, прозвучавшую из уст ведущего Георгия Габунии в эфире "Рустави 2".

Эта выходка шокировала грузинское население и обернулась новой волной протестов. Поведение Габунии осудили первые лица Грузии, а также "Хартия журналистской этики". Госдума рекомендовала применить специальные экономические меры в отношении Тбилиси, но президент России отказался вводить санкции "из уважения к грузинскому народу".