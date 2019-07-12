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2019-07-12T23:07Z
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РИА Новости

Виноделы собрались у офиса "Рустави 2" и потребовали отдать им гендиректора

Вчера, 23:07
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© Sputnik / Alexander Imedashvili Генеральный директор грузинского телеканала "Рустави-2" Николоз Гварамия
Генеральный директор грузинского телеканала Рустави-2 Николоз Гварамия
© Sputnik / Alexander Imedashvili
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Жители винодельческого региона Грузии — Кахетии — провели акцию протеста у здания телекомпании "Рустави 2" с требованием отставки генерального директора канала Ники Гварамии за его высказывания о вине и экспорте в Россию. Об этом сообщает Sputnik Грузия.
В митинге приняли участие несколько десятков человек. Протестующие сочли слова Гварамии оскорблением всей Кахетии и древней винодельческой культуры страны. Надпись на одном из плакатов гласила: "Мы приехали, чтобы забрать Нику Гварамию в Телави, у него ядовитый язык — пусть опрыскивает виноградники".
Здание телеканала Рустави 2 в Тбилиси
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Ранее днем виноделы на полчаса перекрыли трассу Вазиани — Гомбори — Телави в знак протеста против агрессивных высказываний гендиректора "Рустави 2". В ответ на это Гварамия написал в фейсбуке, что "ссать хотел в вино и всю продукцию тех, кто ради российского рынка поддержит продающий интересы страны режим".
В среду глава телеканала оказался в центре скандала после того, как грубо высказался о производителях грузинского вина и минералки. По его словам, российский рынок не стоит того, чтобы в стране глушили свободу слова.
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Жители Грузии оценили решение Путина по санкциям
Под свободой слова Гварамия, очевидно, подразумевает нецензурную брань в адрес президента России Владимира Путина, прозвучавшую из уст ведущего Георгия Габунии в эфире "Рустави 2".
Эта выходка шокировала грузинское население и обернулась новой волной протестов. Поведение Габунии осудили первые лица Грузии, а также "Хартия журналистской этики". Госдума рекомендовала применить специальные экономические меры в отношении Тбилиси, но президент России отказался вводить санкции "из уважения к грузинскому народу".
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482928111618
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Рустави 2ГрузияВ мире
Популярные комментарии
Путин не шантажирует туристами, а заботится об их безопасности. Это у вас в нэньке жизнь человека гривны не стоит, в России другие принципы.
12 июля, 23:59
Андрей Е
12810017
Ну про "продающий интересы страны режим" он как то прав)) Путин шантажирует российскими туристами как будто они какой то расходный ресурс который можно "перекрыть")
12 июля, 23:40
зуз у
4020590
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