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РИА Новости

Более 50 палестинцев пострадали в стычках с израильскими военными в Газе

Вчера, 23:00
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© AFP 2019 / Mahmud HamsПалестинцы
Палестинцы
© AFP 2019 / Mahmud Hams
РАМАЛЛАХ, 12 июл - РИА Новости. По меньшей мере 55 палестинцев получили ранения в столкновениях с израильскими военными в секторе Газа, сообщается в заявлении министерства здравоохранения Палестины, полученном в распоряжение РИА Новости.
"Пятьдесят пять человек пострадали от израильских сил, из них 33 получили ранения боевыми пулями, повреждены две машины скорой помощи на востоке сектора Газа во время "Марша возвращения и прорыва блокады", - говорится в документе.
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