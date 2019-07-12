Более 50 палестинцев пострадали в стычках с израильскими военными в Газе

РАМАЛЛАХ, 12 июл - РИА Новости. По меньшей мере 55 палестинцев получили ранения в столкновениях с израильскими военными в секторе Газа, сообщается в заявлении министерства здравоохранения Палестины, полученном в распоряжение РИА Новости.

"Пятьдесят пять человек пострадали от израильских сил, из них 33 получили ранения боевыми пулями, повреждены две машины скорой помощи на востоке сектора Газа во время "Марша возвращения и прорыва блокады", - говорится в документе.