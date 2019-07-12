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РИА Новости

Скотланд-Ярд посоветовал СМИ не публиковать секретную информацию

Вчера, 23:22
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© AP Photo / Matt DunhamЗдание Скотланд-ярда в Лондоне, 2012 год
Здание Скотланд-ярда в Лондоне, 2012 год
© AP Photo / Matt Dunham
ЛОНДОН, 12 июл - РИА Новости, Мария Табак. Скотланд-Ярд предупредил СМИ об ответственности за публикацию секретной информации и напомнил, что в Британии это может быть квалифицировано как уголовное преступление. С таким заявлением выступил глава контртеррористической полиции Нил Басу, ранее объявивший о начале расследования обстоятельств утечки дипломатической переписки посла Британии в США Кима Дэррока.
"Публикация материалов, полученных в результате утечек, с осознанием того, что этим может быть причинен ущерб, может считаться уголовным преступлением. Я бы посоветовал всем владельцам, редакторам, издателям как мейнстримовых СМИ, так и социальных медиа не публиковать полученные в результате утечки правительственные документы. Если вам будут предлагать их (такие документы), то направьте их в полицию или верните законному владельцу - правительству ее величества", - говорится в распространенном Скотланд-Ярдом заявлении Басу.
Посол Великобритании в США Ким Дэррок
10 июля, 15:52
Посол ушел. Оскандалившийся представитель Британии решил покинуть постВ утечке, которая произошла из британского МИД про секретные телеграммы посла в США Кима Дэррока, усилился напор и вынес посла с места посла. Тереза Мэй уже выразила сожаления.
В пятницу вечером стало известно, что британская полиция начала расследование обстоятельств утечки переписки Дэррока после того, как к главе Скотланд-Ярда с соответствующей просьбой обратился глава внешнеполитического комитета палаты общин британского парламента Том Тугендхат. Следствие ведет контртеррористическое подразделение Скотланд-Ярда, которое отвечает за вопросы, связанные с нарушением законодательства о гостайне.
Телеканал CNN ранее сообщил, что посол Великобритании в США в направленных в Лондон дипломатических телеграммах называл американского президента Дональда Трампа "неумелым" и "некомпетентным". По данным телеканала, британский посол использовал секретные дипломатические телеграммы и информационные записки для того, чтобы сообщить правительству Великобритании, что карьера американского лидера "может закончиться позорно". Происходящие в Белом доме конфликты Дэррок называл "ножевыми боями", а администрацию США оценил как "не функционирующую должным образом". Пресс-служба Белого дома позже распространила слова Трампа, который заявил, что британский посол плохо служил Королевству.
В результате вызванного утечкой скандала Дэррок был вынужден подать в отставку.
Королева Великобритании Елизавета II и президент США Дональд Трамп на торжественном приеме в Букингемском дворце в Лондоне. 3 июня 2019 года
10 июля, 08:00
"Неуклюжий" Трамп и "дурацкий" посол. Как поссорились Лондон и Вашингтон
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Скотланд-ЯрдВеликобританияВ мире
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