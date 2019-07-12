Скотланд-Ярд посоветовал СМИ не публиковать секретную информацию

"Публикация материалов, полученных в результате утечек, с осознанием того, что этим может быть причинен ущерб, может считаться уголовным преступлением. Я бы посоветовал всем владельцам, редакторам, издателям как мейнстримовых СМИ, так и социальных медиа не публиковать полученные в результате утечки правительственные документы. Если вам будут предлагать их (такие документы), то направьте их в полицию или верните законному владельцу - правительству ее величества", - говорится в распространенном Скотланд-Ярдом заявлении Басу.