Скотланд-Ярд посоветовал СМИ не публиковать секретную информацию

ЛОНДОН, 12 июл - РИА Новости, Мария Табак. Скотланд-Ярд предупредил СМИ об ответственности за публикацию секретной информации и напомнил, что в Британии это может быть квалифицировано как уголовное преступление. С таким заявлением выступил глава контртеррористической полиции Нил Басу, ранее объявивший о начале расследования обстоятельств утечки дипломатической переписки посла Британии в США Кима Дэррока.
"Публикация материалов, полученных в результате утечек, с осознанием того, что этим может быть причинен ущерб, может считаться уголовным преступлением. Я бы посоветовал всем владельцам, редакторам, издателям как мейнстримовых СМИ, так и социальных медиа не публиковать полученные в результате утечки правительственные документы. Если вам будут предлагать их (такие документы), то направьте их в полицию или верните законному владельцу - правительству ее величества", - говорится в распространенном Скотланд-Ярдом заявлении Басу.
В пятницу вечером стало известно, что британская полиция начала расследование обстоятельств утечки переписки Дэррока после того, как к главе Скотланд-Ярда с соответствующей просьбой обратился глава внешнеполитического комитета палаты общин британского парламента Том Тугендхат. Следствие ведет контртеррористическое подразделение Скотланд-Ярда, которое отвечает за вопросы, связанные с нарушением законодательства о гостайне.
Телеканал CNN ранее сообщил, что посол Великобритании в США в направленных в Лондон дипломатических телеграммах называл американского президента Дональда Трампа "неумелым" и "некомпетентным". По данным телеканала, британский посол использовал секретные дипломатические телеграммы и информационные записки для того, чтобы сообщить правительству Великобритании, что карьера американского лидера "может закончиться позорно". Происходящие в Белом доме конфликты Дэррок называл "ножевыми боями", а администрацию США оценил как "не функционирующую должным образом". Пресс-служба Белого дома позже распространила слова Трампа, который заявил, что британский посол плохо служил Королевству.
В результате вызванного утечкой скандала Дэррок был вынужден подать в отставку.