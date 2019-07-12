Эксперт оценил статью Bloomberg о том, что Путин станет премьером

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Парламентская реформа может быть чревата дестабилизацией и политическими проблемами, о чем уже свидетельствует опыт других стран, заявил политолог Глеб Кузнецов, комментируя данные Bloomberg о якобы планируемой парламентской реформе в России.
"Это абсолютно неадекватный вброс. Изменить предвыборное законодательство вполне реально, потому что у нас каждые выборы проводятся по новым правилам и не было еще никогда такого случая, чтобы закон не менялся к новым выборам Госдумы. Но называть это парламентской реформой с далеко идущей целью очень странно", - сказал Кузнецов РИА Новости.
Политолог напомнил, что негативные последствия перехода от президентской к парламентской республике можно увидеть на примере других стран.
"Мы видим на примере Армении, что превращение республики из президентской в парламентскую чревато дестабилизацией и большими политическими проблемами. Никто в здравом уме и трезвой памяти этот сценарий, глядя на то, что произошло в Армении, рассматривать не будет", - подчеркнул Кузнецов.