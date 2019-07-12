Эксперт оценил статью Bloomberg о том, что Путин станет премьером

"Это абсолютно неадекватный вброс. Изменить предвыборное законодательство вполне реально, потому что у нас каждые выборы проводятся по новым правилам и не было еще никогда такого случая, чтобы закон не менялся к новым выборам Госдумы. Но называть это парламентской реформой с далеко идущей целью очень странно", - сказал Кузнецов РИА Новости.