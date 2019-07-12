Израильские военные засекли запуск ракеты из сектора Газа

"Пуск одной ракеты зафиксирован из сектора Газа по израильской территории", - говорится в сообщении армейской пресс-службы.

Об ответных действиях пока не сообщается. На палестинские обстрелы израильтяне обычно реагируют авиаударами по объектам боевиков из исламистского движения ХАМАС, возлагая на него ответственность за любые агрессивные действия с территории подконтрольного анклава.