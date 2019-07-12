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РИА Новости
Туризм

В Карачаево-Черкессии турист погиб при сплаве на катамаране по горной реке

Вчера, 22:29
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© Фото : МЧС РоссииСотрудники в Карачаево-Черкесии
Сотрудники в Карачаево-Черкесии
© Фото : МЧС России
НАЛЬЧИК, 12 июл – РИА Новости. Турист из Калининградской области погиб после того, как катамаран перевернулся во время сплава по горной реке в Карачаево-Черкесии, сообщает региональное ГУ МЧС.
Ранее стало известно, что в районе населенного пункта Красный Карачай Зеленчукского района четыре туриста из Калининградской области перевернулась на катамаране при сплаве по реке Аксаут. Их группа была зарегистрирован в подразделении МЧС.
На место происшествия выдвинулись восемь спасателей Карачаево-Черкесского поисково-спасательного отряда. Троих туристов извлекли на берег в районе села Хасаут-Греческое, их состояние удовлетворительное. Четвертый пострадавший, предположительно, находился в перевернувшемся катамаране, который прибило на противоположный берег реки Аксаут.
"Четвертый участник туристической группы погиб при сплаве на реке Аксаут. Тело мужчины извлечено на берег и будет передано сотрудникам правоохранительных органов", - говорится в сообщении.
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