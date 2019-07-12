Россельхознадзор рассказал о причинах массовой гибели пчел

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Россельхознадзор связал массовую гибель пчел в ряде регионов с бесконтрольным применением пестицидов. Об этом сообщила журналистам пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано.

По словам представителя ведомства, из года в год ситуация с гибелью пчел ухудшается.

"Причиной тому, на взгляд службы, является тот факт, что последние восемь лет в России не контролируется производство, хранение, реализация и применение пестицидов и агрохимикатов", — подчеркнула Мелано.

По ее словам, эта ситуация сложилась в 2011 году, когда у Россельхознадзора практически в полном объеме изъяли и в дальнейшем никому не передали полномочия по контролю в данной сфере. Сегодня надзор за пестицидами и агрохимикатами в плодоовощной продукции осуществляется только Роспотребнадзором, отметила Мелано. Причем происходит это лишь тогда, когда продукция фактически реализуется в магазинах.

"Объективно назвать такой процесс контролем невозможно, так как это больше похоже на констатацию факта присутствия превышенного количества пестицидов и агрохимикатов в итоговом продукте", — добавила представитель Россельхознадзора.

Она пояснила, что при обнаружении небезопасных партий Роспотребнадзор физически не успевает снять некачественный товар с реализации. При этом с инициативой изъять полномочия у Россельхознадзора выступило Министерство экономического развития, заявила Мелано. Она подчеркнула, что Минэкономразвития "должно взять на себя ответственность за массовую гибель пчел и употребление гражданами овощей и фруктов с превышенным остаточным количеством пестицидов, нитратов и нитритов".

Ранее Россельхознадзор регулярно проверял производителей пестицидов и сельхозпродукции, при изготовлении или транспортировке которой использовались различные химикаты. Кроме того, под контролем ведомства была подлинность импортируемых пестицидов.

В сложившейся ситуации нужно как можно скорее наделить Министерство сельского хозяйства полномочиями по контролю за производством, хранением, продажей и использованием пестицидов и агрохимикатов, уверены в Россельхознадзоре.

"Только этот шаг будет способствовать радикальному изменению ситуации", — заключила представитель ведомства.