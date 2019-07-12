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РИА Новости

Россельхознадзор рассказал о причинах массовой гибели пчел

Вчера, 22:24
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкРабота с пчелами в рамочном улье на пасеке
Работа с пчелами в рамочном улье на пасеке
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Работа с пчелами в рамочном улье на пасеке. Архивное фото
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Россельхознадзор связал массовую гибель пчел в ряде регионов с бесконтрольным применением пестицидов. Об этом сообщила журналистам пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано.
По словам представителя ведомства, из года в год ситуация с гибелью пчел ухудшается.
"Причиной тому, на взгляд службы, является тот факт, что последние восемь лет в России не контролируется производство, хранение, реализация и применение пестицидов и агрохимикатов", — подчеркнула Мелано.
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В Минсельхозе прокомментировали массовую гибель пчел в регионах
По ее словам, эта ситуация сложилась в 2011 году, когда у Россельхознадзора практически в полном объеме изъяли и в дальнейшем никому не передали полномочия по контролю в данной сфере. Сегодня надзор за пестицидами и агрохимикатами в плодоовощной продукции осуществляется только Роспотребнадзором, отметила Мелано. Причем происходит это лишь тогда, когда продукция фактически реализуется в магазинах.
"Объективно назвать такой процесс контролем невозможно, так как это больше похоже на констатацию факта присутствия превышенного количества пестицидов и агрохимикатов в итоговом продукте", — добавила представитель Россельхознадзора.
Она пояснила, что при обнаружении небезопасных партий Роспотребнадзор физически не успевает снять некачественный товар с реализации. При этом с инициативой изъять полномочия у Россельхознадзора выступило Министерство экономического развития, заявила Мелано. Она подчеркнула, что Минэкономразвития "должно взять на себя ответственность за массовую гибель пчел и употребление гражданами овощей и фруктов с превышенным остаточным количеством пестицидов, нитратов и нитритов".
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Ранее Россельхознадзор регулярно проверял производителей пестицидов и сельхозпродукции, при изготовлении или транспортировке которой использовались различные химикаты. Кроме того, под контролем ведомства была подлинность импортируемых пестицидов.
В сложившейся ситуации нужно как можно скорее наделить Министерство сельского хозяйства полномочиями по контролю за производством, хранением, продажей и использованием пестицидов и агрохимикатов, уверены в Россельхознадзоре.
"Только этот шаг будет способствовать радикальному изменению ситуации", — заключила представитель ведомства.
Летом 2019 года в различных регионах России зафиксировали массовую гибель пчел. Такие случаи можно было наблюдать в Удмуртии, Марий Эл, Саратовской, Липецкой, Ульяновской, Курской областях, а также в Алтайском крае. По мнению экспертов, вымирание пчелосемей может быть связано с нарушением требований при применении пестицидов и других химических средств обработки посевов.
Пчелы
9 июля, 10:47
Ветеринары назвали причину массовой гибели пчел в Удмуртии
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РоссельхознадзорМинистерство экономического развития РФРоссияОбщество
Популярные комментарии
Без пчел сельское хозяйство обречено на полный упадок. С промышленностью уже вроде разобрались, ни автомобилей, ни тракторов и прочего.
13 июля, 03:15
mmark-410
29201010
скоро силами монсанты и прочей нечисти вымирать начнем в след за пчелами. контроль вводить жесткий, запрещать пестициды зарубежные, использовать сугубо отечественные наработки, проводить исследования в этой области. это и правда бедствие, угрожающее России.
13 июля, 03:19
Александр Сергеевич
3800220
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