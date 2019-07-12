В Чечню доставили девять российских детей из Ирака

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Девять детей, которых вывезли из Ирака, доставят в пятницу в Чечню, сообщил глава республики Рамзан Кадыров.

В ночь на четверг в Центр здоровья детей министерства здравоохранения РФ привезли 33 ребенка из Ирака, чьи матери-россиянки остались там в тюрьме.

"Девять детей из этой группы в пятницу вечером доставлены в Чечню. Это - Самия Умаева, Харис и Харуллах Жабаевы, Ханифа Баширова, Билял Сирбиев, Убайдуллах и Абдурахман Газиевы, Абдулкарим Манкиев и Айша Бачаева. Ребята будут окружены заботой, которую они не видели со дня рождения", - написал он в Telegram.