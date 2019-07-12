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2019-07-12T22:22Z
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РИА Новости

В Чечню доставили девять российских детей из Ирака

Вчера, 22:22
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Девять детей, которых вывезли из Ирака, доставят в пятницу в Чечню, сообщил глава республики Рамзан Кадыров.
В ночь на четверг в Центр здоровья детей министерства здравоохранения РФ привезли 33 ребенка из Ирака, чьи матери-россиянки остались там в тюрьме.
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"Девять детей из этой группы в пятницу вечером доставлены в Чечню. Это - Самия Умаева, Харис и Харуллах Жабаевы, Ханифа Баширова, Билял Сирбиев, Убайдуллах и Абдурахман Газиевы, Абдулкарим Манкиев и Айша Бачаева. Ребята будут окружены заботой, которую они не видели со дня рождения", - написал он в Telegram.
Это уже не первая операция по эвакуации несовершеннолетних россиян из Ирака. Всего, по данным МИД РФ, из Ирака на родину удалось вернуть 90 несовершеннолетних россиян. По словам Кузнецовой, завершить миссию планируется в августе.
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Рамзан КадыровЧечняИракРоссияОбщество
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