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РИА Новости

В Британии начали расследование после утечки переписки посла в США

Вчера, 22:12
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© AP Photo / Sait Serkan Gurbuzбывший посол Великобритании в США Ким Дэррок
бывший посол Великобритании в США Ким Дэррок
© AP Photo / Sait Serkan Gurbuz
бывший посол Великобритании в США Ким Дэррок. Архивное фото
ЛОНДОН, 12 июл – РИА Новости, Мария Табак. Британская полиция начала расследование обстоятельств утечки дипломатической переписки посла Британии в США Кима Дэррока, сообщил Скотланд-Ярд.
Начать расследование полицию 8 июля попросил глава внешнеполитического комитета палаты общин британского парламента Том Тугендхат. Он обратился с соответствующим запросом к главе Скотланд-Ярда Крессиде Дик.
"Контртеррористическое подразделение Скотланд-Ярда, которое отвечает за вопросы, связанные с нарушением законодательства о гостайне, начало уголовное расследование (обстоятельств утечки - ред.). Учитывая сообщения о последствиях этой утечки, поиск ответственных за нее является национальным интересом", - говорится в заявлении британской полиции.
Телеканал CNN ранее сообщил, что посол Великобритании в США в направленных в Лондон дипломатических телеграммах называл американского президента Дональда Трампа "неумелым" и "некомпетентным". По данным телеканала, британский посол использовал секретные дипломатические телеграммы и информационные записки для того, чтобы сообщить правительству Великобритании, что карьера американского лидера "может закончиться позорно". Происходящие в Белом доме конфликты Дэррок называл "ножевыми боями", а администрацию США оценил как "не функционирующую должным образом".
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Пресс-служба Белого дома позже распространила слова Трампа, который заявил, что британский посол плохо служил Королевству.
В результате вызванного утечкой скандала Дэррок был вынужден подать в отставку.
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Скотланд-ЯрдВеликобританияСШАВ мире
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