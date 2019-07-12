Мужчина выжил после падения под поезд в московском метро

"Около 18.15 на станции метро "Октябрьская" Кольцевой линии московского метрополитена с платформы под прибывающий поезд на жёсткий путь упал мужчина. Дежурившие на станции сотрудники полиции вызвали наряд медпомощи, приняты меры для извлечения потерпевшего. В настоящее время потерпевший передан медикам", - говорится в сообщении.