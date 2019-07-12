Мужчина выжил после падения под поезд в московском метро

МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Мужчина попал под поезд на станции "Октябрьская" в московском метро, но остался жив, сообщила РИА Новости пресс-служба УВД на Московском метрополитене.
"Около 18.15 на станции метро "Октябрьская" Кольцевой линии московского метрополитена с платформы под прибывающий поезд на жёсткий путь упал мужчина. Дежурившие на станции сотрудники полиции вызвали наряд медпомощи, приняты меры для извлечения потерпевшего. В настоящее время потерпевший передан медикам", - говорится в сообщении.
Нарушений общественного порядка и безопасности сотрудниками полиции не допущено. Московский метрополитен работает в штатном режиме.