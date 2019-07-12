Боевики обстреляли три населенных пункта в двух сирийских провинциях

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Боевики за сутки обстреляли три населенных пункта в сирийских провинциях Алеппо и Латакия, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин.
"В течение суток боевики совершили обстрелы населенных пунктов Кинсибба провинции Латакия, Сабикия и города Алеппо одноименной провинции", - сказал он.
Бакин также сообщил, что всего на сегодняшний день из иностранных государств в Сирию, с учетом лиц, перемещенных внутри страны, в места постоянного проживания возвратилось 407 785 человек.