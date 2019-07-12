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РИА Новости
Война в Сирии

Боевики атаковали российскую базу в Сирии

Вчера, 22:02
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CC BY 4.0 / Минобороны РФ / Авиабаза Хмеймим в Сирии
Авиабаза Хмеймим в Сирии
CC BY 4.0 / Минобороны РФ /
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Боевики ночью попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим в Сирии с помощью беспилотников, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин.
Инцидент произошел в ночь на 12 июля. Террористы запустили беспилотные летательные аппараты с территории Идлибской зоны деэскалации.
"Российскими дежурными средствами ПВО были своевременно обнаружены и на безопасном удалении от авиабазы уничтожены три БПЛА", — сказал Бакин.
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Генерал добавил, что в результате атаки пострадавших или материального ущерба нет. Российская авиабаза функционирует в плановом режиме.
Боевики периодически атакуют Хмеймим, используя беспилотники и реактивные системы залпового огня. Российские силы ПВО успешно отражают подобные нападения. Глава МИД Сергей Лавров ранее заявлял, что Москва и Дамаск не оставят без ответа действия террористов в Идлибе, ситуация будет урегулирована без каких-либо поблажек боевикам.
Эксперт Ассоциации военных политологов Олег Глазунов в эфире радио Sputnik прокомментировал активность боевиков возле российской базы. По его мнению, это связано с тем, что США теряют позиции на Ближнем Востоке, а Россия заработала себе авторитет. Поэтому Вашингтон стремится показать, что Москва "не главный игрок".
"Для этого они используют все возможные способы, в том числе договариваются с боевиками, используют свои "карманные" террористические организации, чтобы устраивать различного рода акции", — заключил эксперт.
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Война в СирииХмеймимЦентр по примирению в СирииВойна в СирииСирияВ мире
Популярные комментарии
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1140101998
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Vasya Sadovskiy
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