Боевики атаковали российскую базу в Сирии

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Боевики ночью попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим в Сирии с помощью беспилотников, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин.

Инцидент произошел в ночь на 12 июля. Террористы запустили беспилотные летательные аппараты с территории Идлибской зоны деэскалации.

"Российскими дежурными средствами ПВО были своевременно обнаружены и на безопасном удалении от авиабазы уничтожены три БПЛА", — сказал Бакин.

Генерал добавил, что в результате атаки пострадавших или материального ущерба нет. Российская авиабаза функционирует в плановом режиме.

Боевики периодически атакуют Хмеймим, используя беспилотники и реактивные системы залпового огня. Российские силы ПВО успешно отражают подобные нападения. Глава МИД Сергей Лавров ранее заявлял, что Москва и Дамаск не оставят без ответа действия террористов в Идлибе, ситуация будет урегулирована без каких-либо поблажек боевикам.

Эксперт Ассоциации военных политологов Олег Глазунов в эфире радио Sputnik прокомментировал активность боевиков возле российской базы. По его мнению, это связано с тем, что США теряют позиции на Ближнем Востоке, а Россия заработала себе авторитет. Поэтому Вашингтон стремится показать, что Москва "не главный игрок".