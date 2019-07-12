Российское посольство заявило о дискриминации RT и Sputnik в Британии

ЛОНДОН, 12 июл – РИА Новости, Денис Ворошилов. Российские СМИ в Британии сталкиваются с политически мотивированной дискриминацией, британские медиа в России должны быть готовы к последствиям, заявил пресс-секретарь посольства России в Лондоне.

Телеканалу RT и агентству Sputnik ранее было отказано в аккредитации на Глобальную конференцию по свободе СМИ, которая проходила в Лондоне 10-11 июля.

В качестве причины отказа один из организаторов конференции - британский МИД - назвал "активную роль RT и Sputnik в распространении дезинформации". При этом глава МИД Джереми Хант, отвечая позже на вопрос мексиканской журналистки Кармен Аристеги, почему было принято такое решение, ответил: "Это отличный пример свободного СМИ - тот факт, что вы задаете мне эти вопросы. Это произошло потому, что мы не считаем, что они являются свободными СМИ. Мы считаем их рупором российского государства".

"Полностью и окончательно подтвердился изначальный вывод о том, что мы имеем дело с прямой политически мотивированной дискриминацией российских СМИ. На публичное требование МИД России к британской стороне представить факты, на которых основаны прозвучавшие обвинения, ответа не получено. Как было заявлено вчера в Москве, британские СМИ, работающие в России, должны быть готовы столкнуться с последствиями действий британского правительства", - сказал пресс-секретарь.

Дипломат заметил, что глава британского внешнеполитического ведомства упустил возможность отмежеваться от ошибки подчиненных и занять позицию, которая соответствовала бы заявленным целям конференции – поощрение свободы СМИ, в том числе от вмешательства властей.

"Трудно понять логику британской стороны. На конференцию были допущены корреспонденты российских СМИ, вещающих в самой России, но не были – представители RT, вещающего на Великобританию на основе действительной британской лицензии. На случай несоблюдения правил вещания в стране имеется формально независимый от правительства регулятор Ofcom и судебные органы. Кстати, не далее как в июне Высокий суд Лондона указал, что претензии Ofcom к RT являются спорными и нуждаются в дополнительном изучении. Форин-Офис же свои "санкции" против телеканала уже реализует – как и по многим другим вопросам, без надлежащей процедуры и предъявления доказательств", - сказал пресс-секретарь.

Ранее на просьбу привести конкретные примеры дезинформации RT и Sputnik представитель МИД посоветовал РИА Новости обратиться в медиарегулятор Ofcom, ранее обвинивший RT в нарушении вещательного кодекса и пристрастности, но не дезинформации. RT настаивает, что не нарушал кодекс. По поводу конкретных претензий в адрес Sputnik в британском МИД не ответили ничего.