Украинские силовики обстреляли Ясиноватую, заявили в ДНР

"Сегодня в 19.45 (совпадает с мск) вооруженные формирования Украины открыли огонь с применением противотанковой управляемой ракеты по городу Ясиноватая. В результате обстрела повреждено здание Ясиноватской районной администрации", - заявил представитель ведомства.

Город Ясиноватая с населением в 35 тысяч жителей и около 10 населенных пунктов Ясиноватского района в данный момент контролируются ДНР. Всего район включает 47 населенных пунктов, большинство из которых находится под контролем украинских силовиков. В городской черте находится Ясиноватский машиностроительный завод и железнодорожная станция. В километре от Ясиноватой находится Донецкая фильтровальная станция, обеспечивающая водой Донецк, Авдеевку и ряд других крупных населенных пунктов региона по обе стороны линии соприкосновения.