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РИА Новости

Украинские силовики обстреляли Ясиноватую, заявили в ДНР

Вчера, 21:56
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЖенщина у окна жилого дома в центре города Ясиноватая, пострадавшего в результате обстрела
Женщина у окна жилого дома в центре города Ясиноватая, пострадавшего в результате обстрела
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 12 июл - РИА Новости. Украинские силовики в пятницу обстреляли подконтрольный самопровозглашенной Донецкой народной республике город Ясиноватая, повреждения получило здание районной администрации, заявил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Сегодня в 19.45 (совпадает с мск) вооруженные формирования Украины открыли огонь с применением противотанковой управляемой ракеты по городу Ясиноватая. В результате обстрела повреждено здание Ясиноватской районной администрации", - заявил представитель ведомства.
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Город Ясиноватая с населением в 35 тысяч жителей и около 10 населенных пунктов Ясиноватского района в данный момент контролируются ДНР. Всего район включает 47 населенных пунктов, большинство из которых находится под контролем украинских силовиков. В городской черте находится Ясиноватский машиностроительный завод и железнодорожная станция. В километре от Ясиноватой находится Донецкая фильтровальная станция, обеспечивающая водой Донецк, Авдеевку и ряд других крупных населенных пунктов региона по обе стороны линии соприкосновения.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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Ситуация в ДНР и ЛНРДНРВооруженный конфликт на востоке УкраиныДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВ мире
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