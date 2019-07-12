В Мытищах восстановили подачу газа к ТЭЦ после пожара

Вид с квадрокоптера на последствия пожара на газопроводе в Мытищах

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Подача газа к ТЭЦ-27 в подмосковных Мытищах восстановлена после крупного пожара, сообщает пресс-служба Мосгаза.

Крупный пожар бушевал около ТЭЦ-27 в четверг с утра на газопроводе, в небо взметнулся факел высотой 50 метров. Перекрывалось движение по Осташковскому шоссе. После нескольких часов борьбы с огнем пожар все-таки удалось потушить. Однако рядом загорелось административное здание и склад, площадь пожара превысила 1,4 тысячи квадратных метров, позднее потушили и его. По данным МЧС, погиб один человек, пострадали 13.

"Специалисты АО "Мосгаз" восстановили подачу газа к ТЭЦ-27 ПАО "Мосэнерго" в 20.30 12 июля 2019 года", - сообщили в пресс-службе. Отмечается, что перед пуском специалисты установили на газопровод высокого давления запорное устройство с дистанционным управлением. Работы прошли в сжатые сроки - чуть более чем за сутки.

"На месте происшествия работы продолжают вестись в круглосуточном режиме: в настоящее время специалисты "Мосгаза" готовят к вводу вторую линию газопровода, которая также будет оборудована дистанционно управляемым запорным устройством", - добавили в пресс-службе.

Отмечается, что причины происшествия установит следствие.

По факту пожара на ТЭЦ заведено уголовное дело о нарушении требований обеспечения безопасности и защищенности объектов топливно-энергетического комплекса.