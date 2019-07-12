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РИА Новости

В Мытищах восстановили подачу газа к ТЭЦ после пожара

Вчера, 21:43
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© АГН "Москва" / Денис ВоронинВид с квадрокоптера на последствия пожара на газопроводе в Мытищах
Вид с квадрокоптера на последствия пожара на газопроводе в Мытищах
© АГН "Москва" / Денис Воронин
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Подача газа к ТЭЦ-27 в подмосковных Мытищах восстановлена после крупного пожара, сообщает пресс-служба Мосгаза.
Крупный пожар бушевал около ТЭЦ-27 в четверг с утра на газопроводе, в небо взметнулся факел высотой 50 метров. Перекрывалось движение по Осташковскому шоссе. После нескольких часов борьбы с огнем пожар все-таки удалось потушить. Однако рядом загорелось административное здание и склад, площадь пожара превысила 1,4 тысячи квадратных метров, позднее потушили и его. По данным МЧС, погиб один человек, пострадали 13.
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"Специалисты АО "Мосгаз" восстановили подачу газа к ТЭЦ-27 ПАО "Мосэнерго" в 20.30 12 июля 2019 года", - сообщили в пресс-службе. Отмечается, что перед пуском специалисты установили на газопровод высокого давления запорное устройство с дистанционным управлением. Работы прошли в сжатые сроки - чуть более чем за сутки.
"На месте происшествия работы продолжают вестись в круглосуточном режиме: в настоящее время специалисты "Мосгаза" готовят к вводу вторую линию газопровода, которая также будет оборудована дистанционно управляемым запорным устройством", - добавили в пресс-службе.
Отмечается, что причины происшествия установит следствие.
По факту пожара на ТЭЦ заведено уголовное дело о нарушении требований обеспечения безопасности и защищенности объектов топливно-энергетического комплекса.
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11 июля, 18:14
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ТЭЦ-27 (ранее называлась "Северная ТЭЦ") обеспечивает электричеством и теплом часть жителей Северного и Северо-Восточного округов Москвы, а также самих Мытищ. В качестве топлива использует природный газ. ТЭЦ начали строить в 1987 году, это самая новая электростанция, снабжающая электричеством Москву. В 2000-х на станции построили два новых энергоблока.
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Пожар на ТЭЦ в МытищахМосгазМытищиПроисшествия
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