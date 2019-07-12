СК завел уголовное дело после убийства сотрудника Росгвардии в Якутии

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после того, как житель Якутии из-за семейного скандала открыл огонь по приехавшему наряду правоохранителей, в результате сотрудник Росгвардии погиб, полицейский находится в больнице, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Ранее стало известно, что житель Якутии из-за семейного скандала открыл огонь по приехавшему наряду правоохранителей. После случившегося нападавший покончил с собой.

"Возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ)", - сказала Петренко, слова которой приводит пресс-служба ведомства.

Добавляется, что следователи работают на месте происшествия. Они допрашивают свидетелей и супругу нападавшего. Кроме того, ход расследования дела взят на контроль в центральном аппарате СК России.