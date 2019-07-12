На телеканале "Россия 1" прошел телемост между Москвой и Киевом

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Звезды советского кино и простые жители Украины и России пообщались во время телемоста "Надо поговорить" канала "Россия 1" - первого за пять лет после Майдана.

Ранее телеканал "Россия 1" анонсировал, что 12 июля в 18.00 между ним и каналом NewsOne в Киеве состоится телемост. Анонс вызвал недовольство украинских политиков и журналистов. Кроме того, Генпрокуратура Украины возбудила дело по статье "покушение на совершение государственной измены" в связи с планами провести телемост. В понедельник телеканал заявил, что отказывается от проведения телемоста из-за угроз в свой адрес. "Россия 1" участвовал в телемосте один, но жители Украины звонили в студию по Skype. Программа продлилась около часа 45 минут.

Так как NewsOne не смог участвовать в телемосте, простые украинцы выходили в эфир "России 1" по скайпу. Кроме того, журналистам телеканала удалось встретить их на Киевском вокзале Москвы и даже в метрополитене, а чтобы услышать украинские песни, корреспондент отправился в караоке-клуб.

"Это не наша война, это война олигархов"

Началась программа с сюжета, снятого на Киевском вокзале, куда прибывают поезда из Украины.

"Я с Украины, с Ровенской области", - рассказал один из пассажиров. Он признался, что работает в России и поэтому проводит здесь больше времени, чем дома – больше 200 дней в году. По словам мужчины, если Украина закроет железнодорожное сообщение с Россией, это его не остановит: "Будем пешком переходить".

"Я очень хорошо отношусь к русскому народу", - заверила еще одна женщина. По ее словам, она приезжала из Херсона к родственникам, и осталась очень довольна поездкой.

Опрошенные телеканалом положительно отнеслись к идее телемоста.

"Нужно общение, нужно приходить к какому-то консенсусу. Потому что в каждой семье обязательно корни пересекаются", - считает одна героиня телесюжета. Ее подруга добавила: "Какой-то разговор должен состояться, потому что сейчас в той обстановке, в которой находится народ, очень тяжело".

"Это не наша война, это война олигархов",- резюмировала еще одна женщина, приехавшая на поезде из Киева.

В родной Харьков не пускают

Следующие участники телемоста были более известными – в основном его организаторы сделали упор на советских актеров, в том числе украинского происхождения, в частности, певец Джанго, актриса Валентина Талызина.

Телемост позволил писателю, драматургу, заслуженному деятелю искусств РСФСР Аркадию Инину увидеться после 40 лет разлуки с братом Михаилом Любинским, который живет в Виннице.

"Теперь меня в родной Харьков не пускают", - посетовал Инин, который родился в Харькове и прожил в этом городе 30 лет.

"Постепенно наши жизненные пути расходились: я уехал в Винницу, Алик переехал в Москву, но связь мы не теряли", - сказал Любинский по видеосвязи из Винницы. "Более 40 лет мы вживую не встречались", - подтвердил он.

"Надо пытаться сохранять в душе воспоминания о тех прекрасных временах, когда мы были вместе – не только мы с братьями, но и народы России и Украины", - отметил Инин в эфире телемоста.

"Все устали от политики"

По Skype в эфир из Киева вышел известный украинский продюсер Юрий Фалёса. Украинцам, чьи родственники живут в России, тяжело ездить к близким, пожаловался он, отметив, что его отец живет в Ялте, а мать в Йошкар-Оле.

"Я постоянно езжу и в Россию, в Крым. Я общаюсь с людьми - на самом деле так все устали от политики, от этой ситуации, все уже хотят мира. Я надеюсь, что в скором будущем все наладится благодаря нашим президентам, потому что у них здравый ум. Я думаю, что они сейчас найдут пути, чтобы люди не страдали, не мучились, это очень тяжело, когда у тебя родственники находятся в России, сейчас к ним очень сложно ездить, сложно на этих границах стоять", - сказал Фалёса.

По его словам, сложившуюся ситуацию необходимо как можно скорее заканчивать.

Украинский продюсер отметил, что приезжал в Россию на чемпионат мира по футболу в 2018 году: спорт нельзя связывать с политикой, что Фалёса пытался доказать своим согражданам.

"Я тут пытался всем доказывать: ребята, куда вы смотрите, у вас голова забита непонятно чем, это футбол - это не связано с политикой", - сказал он, добавив, что на Украине многие не верили, что мундиаль удастся в России.

Художественный руководитель киевского театра "Браво" Любовь Титаренко, которая также подключилась к телемосту по интернету, заявила, что первый телемост нужно было провести с Донбассом.

"Я считаю, что такие телемосты нужны, но первый телемост, я уверена, нужно было провести нам с Донбассом. Люди живут в нищете, вокруг выстрелы, смерти, бабушки голодают, а у нас в Киеве власть просто зажралась", - сказала Титаренко в эфире телемоста.

"Россия и Украина столетиями жили в дружбе, любви, мире. И сегодня очень тяжело у нас в стране, идет война, идет гражданская война", - отметила Титаренко. "Только люди, только народ может объединить нас опять", - заключила она.

Эксперты отнеслись к телемосту благосклонно

Телемост прошел успешно, его можно рассматривать как "сигнал оттепели" в двусторонних отношениях, считает директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

"Эту программу подстерегали разные опасности, разные риски уйти в какую-то, пусть даже скрытую, но пропаганду. Но мне кажется, что авторам программы удалось этого избежать. Она удачно получилась, люди очень искренне говорят. Если бы это было на украинском телевидении, это должно было произвести на людей позитивное впечатление как некая оттепель, начало оттепели в отношениях между нашими странами", - заявил Погребинский РИА Новости, делясь своими впечатлениями от передачи.

Он отметил, что программа "удалась" благодаря тому, что прошла "без политики, без пропаганды". Эксперт затруднился оценить перспективы такого формата общения российского и украинского общества, но отметил, что "хорошо было бы также экспертную площадку сделать, чтобы она была не пропагандистской, а (была) содержательная дискуссия". "Это сделать сложнее, но к этому надо идти. Я думаю, что можно подумать, как это сделать", - заявил собеседник агентства.

Он считает, что передача отличается от тех программ, куда приходят профессиональные украинские эксперты и выступают в определенном амплуа. "А эта программа с большим уважением к народам – и русскому, и украинскому", - добавил Погребинский.

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет приветствовал прошедший телемост, он считает, что это может стать началом нормализации диалога между двумя странами.

"Хочется, чтобы поступательные шаги шли не только от народа, от журналистов и телевидения. Хочется, чтобы от политиков шли такие же шаги встречные. Я только могу приветствовать, что это действительно является началом какого- то нормального, скажем так, общения", - сказал РИА Новости Шеремет.

Парламентарий отметил, что за таким диалогом могут последовать и круглые столы для решения накопленных проблем за большой промежуток времени. "И все равно, хотим мы этого или не хотим, нам придется садиться и разгребать те завалы, которые были созданы предыдущим, скажем так, руководством Украины", - добавил депутат.