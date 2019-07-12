Женщина разделась в московском метро, чтобы ей уступили место

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Телеканал РЕН ТВ Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео, на котором пассажирка оголилась в московском метро.

Женщина задрала юбку и сняла трусы. При этом она делала замечания людям, которые смотрели на нее и снимали происходящее на видео.

"Я обычная уже 30 лет. Насмотреться все никак не могут!" – кричала пассажирка.