Женщина разделась в московском метро, чтобы ей уступили место

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео, на котором пассажирка оголилась в московском метро.
Женщина задрала юбку и сняла трусы. При этом она делала замечания людям, которые смотрели на нее и снимали происходящее на видео.
"Я обычная уже 30 лет. Насмотреться все никак не могут!" – кричала пассажирка.
По информации телеканала, инцидент произошел после того, как женщина попросила мужчину уступить ей место. В ответ пассажир спросил, почему он должен это сделать. В ответ женщина оголилась. В таком виде она проехала несколько станций.