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РИА Новости

Женщина разделась в московском метро, чтобы ей уступили место

Вчера, 21:31
242377
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео, на котором пассажирка оголилась в московском метро.
Женщина задрала юбку и сняла трусы. При этом она делала замечания людям, которые смотрели на нее и снимали происходящее на видео.
"Я обычная уже 30 лет. Насмотреться все никак не могут!" – кричала пассажирка.
По информации телеканала, инцидент произошел после того, как женщина попросила мужчину уступить ей место. В ответ пассажир спросил, почему он должен это сделать. В ответ женщина оголилась. В таком виде она проехала несколько станций.
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МоскваОбщество
Популярные комментарии
Мужику тоже надо было раздеться
12 июля, 21:39
Агент Госдепа
405730213
Хм... такая мадам без комплексов до сих пор ездит в метро? Судя по манерам, у неё другое призвание... уже давно бы не ездила в таком народном виде транспорта )
12 июля, 21:35
Дмитрий Широков
42421428
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